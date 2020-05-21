HES (Hayat Eve Sığar) kodu kullanıma açıldı! HES kodu nedir? Nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni bir seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Koca, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını "Hayat Eve Sığar" uygulaması aracılığıyla gösterebilecek." dedi. Peki HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu nasıl alınacak. İşte detaylar:
Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması geçtiğimiz aylarda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmişti.
Bu uygulamaya şimdi de yeni bir özellik ekleniyor. Seyahatlerde HES kodu dönemi başlıyor.
HES KODU NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında HES kodu ile seyahat döneminin başlayacağını duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca, şu bilgileri paylaştı: Geçen haftaki buluşmamızda kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama (Hayat Ever Sığar) evden çıktığınızda rehberiniz olacak. Bulunduğunuz ortamda veya gitmek istediğiniz yerde ne ölçüde riskle karşılaşabileceğinizi görüp anında tedbir alabileceksiniz.
SEYAHATTE HES KODU NASIL KULLANILACAK?
Çok önemli bir diğer fonksiyonu da şudur. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir.
HES KODU İLK HANGİ SEYAHATLERDE?
Bakan Koca, "Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve ona göre tedbir alınacak. Virüs bir yolcuya bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak" dedi.
HES KODU KULLANIMA AÇILDI ANCAK GÜNCELLEME YAPMANIZ GEREKİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "Hayat Eve Sığar" uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacağını söylemişti.
Seyahat izni için HES kodu bugün itibari ile kullanıma açıldı. Ancak uygulamaya güncelleme yaptığınızda HES kodu işlemlerini görebilirsiniz.
HES KODU NASIL ALINACAK?
Bakan Fahrettin Koca'nın bu konuda verdiği bilgiler şöyle: "Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinde HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. HES kodları kişiye özel üretilmiş, tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin elinde olacak. TC kimlik numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir kod oluşturulabilecek. Kod sayesinde TC kimlik numarası gibi kişisel veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun kullanılması hayatı kolaylaştıracak"
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
Hayat Eve Sığar Android indirme için tıklayın
Hayat Eve Sığar Uygulaması İOS indirme için tıklayın
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE MASKE DE ALINABİLİYOR
Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske nasıl alınır? Geçtiğimiz günlerde yeni uygulamalar hakkında bilgiler veren Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske almanın da kolaylaşacağını açıklamıştı. Buna göre vatandaşlar uygulama içerisine eklenecek QR kod ile eczaneye gidip maskelerini temin edebilecekler.
Evde takip edilen pozitif vakaların ise dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3 GSM operatörü ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, corona virüsü teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Ayrıca uygulama içinde oluşturulabilen QR kod ile vatandaşlar eczaneye gidip birkaç dakika içinde maskesini temin edebilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın