HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu sorgulama ekranı

HES kodu alma, sorgulama ve HES kodunun hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili tüm detayları biraraya getirdik. Siz de HES kodu (Hayat Eve Sığar kodu) nasıl alınır? sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, işte detaylar...
HES Kodu Nedir?
HES kodu ne demek? HES Kodu, ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerinizde, kurumlarla ve kişilerle Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.
HES kodunuz, uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir. Öte yandan HES kodu bir seyahat izin belgesi değildir. Seyahat izin belgesi için e-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir.
HES Kodu Sorgulama
HES Kodu sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
HES Kodu Alma
HES kodu almanın birkaç yolu vardır.
- Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,
- 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;
- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,
- e-Devlet ile,
- e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,
- e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.
Hayat Eve Sığar Uygulaması İle HES Kodu Alma
- HES uygulamasında anasayfa açılır,
- HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.
- Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.
- "HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır.
- "Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir.
- Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.
SMS İle HES Kodu Nasıl Alınır?
- 2023'e SMS nasıl atılmalı?
- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.
- Kısa bir sürede cevap gelecektir.
- HES KODUNUZ:
"U3H6 - 9247 - S5"
Harf ve sayılardan oluşan kod size aittir.
HES Kodu Kalktı mı?
HES kodu kullanımı Eylül 2020 tarihi itibariyle kullanılmaya devam etmektedir.
HES Kodu Ne İşe Yarar?
HES kodu, toplu kullanım alanları ya da toplu taşıma araçları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılır. Koronavirüs testi pozitif çıkanlar, toplu ulaşım aracı kullanamaz.
Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.
Ayrıca HES kodu, birlikte seyahat ettiğiniz kişilerde sonradan koronavirüs testi pozitif çıkarsa, sizi bilgilendirmek için kullanılır.
HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor." dedi.
Kodun, HES kodu butonuna tıklandığında yeni kod ekle kısmından alınabildiğini anlatan İlhan, "HES kodunun da sorgulanması mümkün. Nüfusta üzerinize kayıtlı olan çocuklar ya da eşiniz için de HES kodu alınabiliyor." diye konuştu.
18 Yaş Altı HES Kodu Alma
18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile alabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.
HES Kodu Nasıl Kullanılır?
Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.
HES Kodu İstanbul'da Kullanılmaya Başlandı
HES Kodu kullanımı 23 Eylül 2020 itibariyle İstanbul'da kullanılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında getirilen düzenlemeyle bazı kamu kurumlarına, HES uygulamasından alınan kod okutularak giriş yapılıyor.
HES Kodu Nerelerde Zorunlu?
Valilik, kaymakamlıklar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi.
Ayrıca, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması kararlaştırıldı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, otobüs, uçak, tren seyahatlerinde zorunlu hale getirilen HES kodunun, ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda da kullanıldığını belirtti.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alındı.
Bursa'da Ek Önlemler
24 Eylül 2020 itibariyle Bursa'daki tüm kamu kuruluşlarına, AVM'lere, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi:
"Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde, çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde, PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verilmiştir."
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