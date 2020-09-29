HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu sorgulama ekranı

HES kodu nedir ve ne işe yarar soruları son günlerde sıklıkla merak konusu oluyor. Koronavirüse karşı geliştirilen HES kodu uygulamasının kullanım alanı da yaygınlaşıyor. Özellikle seyahat etmek isteyenlerin alması gereken HES kodu sorgulama ekranı ve tüm detayları anlatıyoruz. İşte HES kodu nerelerde kullanılır sorusunun yanıtı...