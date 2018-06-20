Hesaplı iPhone 2018'in Lideri Olacak
Apple, bu yıl piyasaya süreceği bütçe dostu yeni iPhone'un 2018'in en popüler telefonu olacağını tahmin ediyor.
Apple Eylül ayında piyasaya süreceği üç yeni iPhone'dan biri olan bütçe dostu 6.1-inç LCD iPhone'un 2018'de en çok satan telefon olmasını hedefliyor. The Wall Street Journal'ın derlediği ipuçları ve söylentilere bakılırsa birkaç ay içinde 5.8-inç ve 6.5-inç OLED iPhone'ların yanında yeni 6.1-inç LCD telefon da piyasaya sürülecek. Farklı raporlara göre Apple daha önceki tahminlere göre çok daha fazla LCD ekran sipariş ediyor.
Bu da Apple'ın yeni LCD iPhone'un büyük bir hit olmasını beklediği anlamına geliyor. En son piyasaya sürülen iPhone X, OLED ekrana sahipken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus dahil olmak üzere tüm eski telefonlar LCD ekranlara sahipti.
OLED ne kadar derin bir kontrast oranı ve parlak renkler sunsa da, Apple'ın bu ekranları dışarıdan çok pahalıya tedarik etmek zorunda kalması iPhone X'in fiyatını 1,000 dolar çizgisinin üzerine taşıdı. Apple OLED ekranlardan vazgeçmese de, yeni seri iPhone'lardan birine LED ekran vererek fiyatını nispeten düşük tutmak istiyor. Yeni LCD iPhone'un daha da hesaplı olması için 3D Touch gibi çok yeni ve pahalı özellikleri de içermemesi bekleniyor.
Şirketin LCD ekran siparişlerini arttırmasının diğer bir sebebi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus üretmeye ve satmaya devam etmek istemesi de olabilir. Yani her iki ihtimalde de hesaplı LCD iPhone'lar bu yıl rekabeti zorlayacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın