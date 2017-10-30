Hewlett-Packard tarihi arşivleri yangında yok oldu

Silikon Vadisi'nin önemli arşivlerinden HP arşivi, çıkan yangında yok oldu!

Hewlett-Packard tarihi arşivleri yangında yok oldu

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