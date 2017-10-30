Hewlett-Packard tarihi arşivleri yangında yok oldu
Silikon Vadisi'nin önemli arşivlerinden HP arşivi, çıkan yangında yok oldu!
Silikon Vadisi'nin en önemli tarihi arşivlerinden biri olan Hewlett-Packard firması arşivi, Santa Rosa yangınlarında yok oldu. The Santa Rosa Press Democrat, bu arşivlerin kaybı için eskiden bulundukları kasalardan taşınmış olmalarını sebep gösteriyor.
Henüz dijitalleştirilmemiş olan kağıt arşivler William Hewlett ve David Packard arasında geçen konuşmaların ve görüşmelerin bulunduğu 100'den fazla kutuyu içeriyordu. Bu kutular, HP'den ayrılan Agilent'ten ayrılan Keysight Technologies'in korumasındaydı.
Hewlett-Packard 1939 yılında, kurucularının artık ünlü olan Palo Alto garajında ses testi ekipmanları üzerinde çalışmaya başlamalarının bir yıl sonrasında kurulmuştu. İlk müşterilerinin arasında Hollywood (Walt Disnet Fantasia yayımının ses sistemlerini kontrol etmek için HP200A osilatörlerini almıştı) bulunmaktaydı.
Firmanın test ekipmanlarının önemi ise küçümsenemez çünkü Hewlett-Packard paketleri, Silikon Vadisi tarafından üretilen donanımların gelişmesine imkan tanıdı.
En az 23 Santa Rosa sakininin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınlar, 6.800 evi yok ederken Keysight'ın kampüsünün büyük bir kısmına zarar vermedi ancak arşivlere ev sahipliği yapan modüler binalar tamamen yok oldu.
Santa Rosa Press Democrat'ın söylediğine göre 300'den fazla Keysight çalışanı başka konumlarda çalışmaktaydı ve Rohnert Park'ın Somo Köyü'ndeki eski HP tesislerinin önümüzdeki hafta 900 personele ev sahipliği yapması bekleniyordu.
Gazetenin söylediğine göre belgeler bir zamanlar yangın korumalı bir binada bulunmaktaydı ancak Keysight sözcüsü Jeff Weber bu yoruma, "eyalet tarihindeki en yıkıcı alev fırtınasının" Hewlett-Packard koleksiyonunun bir kısmının korunmasını imkansız yaptığını söyleyerek cevap verdi.
Levent Öztürk
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