Heyecan yaratan keşif! 5000 yıllık kayıp piramit parçası bulundu

Giza'daki Kraliçe'nin Büyük Piramit Odası'ndan uzun süredir kayıp olan bir eser Aberdeen'de bir puro kutusunda bulundu. Bu keşfin yeni gizemleri aydınlatacağı, Büyük Piramit'e yeni bir ışık tutacağı umuluyor...