Heyecan yaratan keşif! 5000 yıllık kayıp piramit parçası bulundu

Uzun zamandır kayıp bir Mısır eseri, Aberdeen'de bir puro kutusunda bulundu. Tesadüfi keşif, koleksiyon incelemesi sırasında Aberdeen Üniversitesi'ndeki bir personel tarafından yapıldı. Şu anda birkaç parça halinde bulunan 5.000 yıllık ahşap küçük parçasının "çok önemli" olduğu söyleniyor.
BBC'nin haberine göre Mühendis Waynman Dixon, bunu ilk olarak 1872'de piramidin Queens Odası'ndaki öğeler arasında keşfetti. Piramidin inşası sırasında kullanılmış olabileceğine inanılan sedir parçası 1946 yılında üniversiteye bağışlanmış ancak daha sonra yeri tespit edilememiştir.
Küratör asistanı Abeer Eladany, üniversitenin Asya koleksiyonunda yer alan öğeleri incelerken buldu. Aslen Mısırlı olan ve Kahire'deki Mısır Müzesi'nde 10 yıl çalışmış olan Abeer, diğer kayıtlarla çapraz referans yaptı.
"ÜLKEMİN MİRASI İÇİN BU KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY BULACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM"
"Mısır kayıtlarımızdaki rakamlara baktığımda, ne olduğunu anında anladım ve yanlış koleksiyonda açıkça görülebilecek şekilde gizlenmişti" dedi. Abeer, "Ben bir arkeoloğum ve Mısır'da kazılar üzerinde çalıştım, ancak kendi ülkemin mirası için bu kadar önemli bir şey bulacağımı burada kuzeydoğu İskoçya'da bulacağımı hiç düşünmemiştim.
Bu, şu anda birkaç parça halinde bulunan küçük bir tahta parçası olabilir, ancak Büyük Piramit'in içinden çıkarılan yalnızca üç parçadan biri olduğu düşünüldüğünde, son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.
ABEER: "SAMANLIKTA İĞNE BULMAK GİBİ BİR ŞEYDİ"
Waynman Dixon tarafından bulunan diğer iki eşya, bir top ve kanca şimdi British Museum'da bulunuyor ancak ahşap eksikti. Abeer, "Üniversitenin koleksiyonları çok geniştir, yüz binlerce ürüne kadar ulaşır. bu yüzden onu aramak samanlıkta iğne bulmak gibi bir şeydi," diye ekledi Abeer.
Aberdeen Üniversitesi müze ve özel koleksiyon başkanı Neil Curtis şunları söyledi: "Kayıp Dixon Relic'i bulmak bir sürprizdi, ancak karbon tarihlemesi de epey bir keşif oldu. Hayal ettiğimizden bile daha eski.
Bunun nedeni, tarihin ahşabın yaşıyla ilgili olması, belki de uzun ömürlü bir ağacın ortasından olması olabilir. Alternatif olarak, eski Mısır'daki ağaçların nadir olması, bu da ahşabın kıt, değerli ve değerli olduğu anlamına gelebilir. Yıllarca geri dönüştürülmüş veya bakımlı. Bu keşif, Dixon Kalıntılarına ve Büyük Piramit'e nasıl ışık tutabileceklerine olan ilgiyi kesinlikle yeniden canlandıracak."
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