Heyecanla beklenen Tenet filminin gişe hasılatı belli oldu! İşte rakamlar

Christopher Nolan imzalı son film Tenet, 26 Ağustos'ta seyirci karşısına çıktı. Tenet filminin pandemi sürecinin ardından sinemayı olumlu etkilemesi bekleniyordu. Son olarak 3 Eylül tarihinde ABD'de gösterime giren filmin ilk hafta sonunda elde ettiği gişesi açıklandı. İşte hasılatı...

Heyecanla beklenen Tenet filminin gişe hasılatı belli oldu! İşte rakamlar

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sinemelar faaliyetine bir süre ara vermişti 1 Temmuz'dan itibaren sinemalar açıldı. Yeni vizyona giren filmlerin de sinemaya can suyu olması bekleniyordu. Bu filmlerden birisi de 26 Ağustos'ta seyirci ile buluşan Tenet filmi.

Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Tenet geçtiğimiz hafta Türkiye de dahil pek çok ülkede gösterime girdi. Box Office verilerine göre Nolan imzalı film, ilk haftasında ABD'de 20,2 milyon dolarlık gelir elde edebildi.

Tenet'in dünya çapındaki toplam gişesi de 150 milyon dolara yaklaştı. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ile Asya-Pasifik bölgesinde 26 Ağustos'ta vizyona giren yapım, ikinci haftasına yaklaştığı küresel pazarda bilet satışlarından 126 milyon dolarlık gelir elde etti. Küresel pazardan gelen gelirin da eklenmesiyle birlikte Tenet'in dünya çapındaki bilet satışlarından elde ettiği gelir 146,2 milyon dolara ulaştı.

İLK SIRADA ÇİN GELİYOR

Nolan imzalı filmin gişe gelirlerinin küresel pazardaki dağılımına baktığımızda ilk sırada 30 milyon dolar ile Çin geliyor. Çin'in ardından 20,2 milyon dolar ile ABD/Fransa, 13,1 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10,7 milyon dolar ile Fransa ve 8,7 milyon dolar ile Almanya geliyor. Box Office TR verilerine göreyse film, ülkemizde 1,7 milyon liralık gişe hasılatı elde etti.

TENET EN DÜŞÜK AÇILIŞ YAPILAN FİLM OLDU

Tenet, 2006 yılında vizyona giren The Prestige'den bu yana en düşük açılış yapan Christopher Nolan filmi oldu.

"Inception", "Dunkirk" ve "The Dark Knight"la büyük gişe rekorları kıran Nolan için bu rakamlar oldukça standart ama bu standart, pandemi koşullarında gerçekleştiği için yine çok büyük bir başarı anlamına geliyor.

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