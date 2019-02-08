Hiç Eskimeyen 6 Efsane Yazılım
Hemen her şeyin kısa sürede eskiyip tüketildiği günümüzde bile ayakta kalmayı başaran, bugün hala yaşayan 6 efsane yazılım!
Konu teknoloji olduğunda, özellikle de günümüzde, sadece bir senede bile birçok şey değişebiliyor. Bu çoğu zaman doğru olsa da kullandığımız bazı programlar, şaşırtıcı biçimde çeyrek asırdan fazlasını geride bırakmış durumdalar. Bahsettiğimiz programlar elbette birçok kez yenilendiler, ancak temelde benzer işlevler sunuyor ve aynı amaca hizmet etmeye devam ediyor. Bu yazımızda, aradan geçen yıllara rağmen ününden hiçbir şey kaybetmeyen yazılımlardan 6'sını sizlere hatırlatmak istiyoruz.
Komut istemi (1981)
Ortalama bir Windows kullanıcısı, uzun bir süredir komut satırını kullanma ihtiyacı duymuyor. Artık her şeyi komut yazmadan, grafik arayüzler üzerinden yapabiliyoruz. Peki bu siyah pencere neden hala yaşıyor? Bunun sebebi basit: komut satırı, normalde ek yazılımlar olmadan ulaşamayacağımız sistem bilgilerine, ayarlara ve işlevlere ulaşma olanağı tanıyor. Bunun yanında toplu iş dosyalarıyla belirli rutinleri otomatik hale getirmeniz mümkün.
Kökleri Microsoft'un bile geliştirmediği MS-DOS'a dayanan komut satırı, 1980'de Tim Paterson tarafından altı haftada oluşturulmuştu. 1981'de Microsoft'a satıldı ve yazılım devi, onun adını MS-DOS olarak değiştirdi. Bugün bazı sistemler halen MS-DOS'u kullanıyor ancak Windows'un son sürümlerinde komut satırı yorumlayıcısı CMD.EXE kullanılıyor.
Microsoft Office (1982)
Microsoft Office hakkında çoğu kullanıcının bilmediği bazı gerçekler var. Örneğin Office, ilk kez 1990'da ortaya çıkmıştı. Ancak içerisindeki bileşenlerin ayrı ayrı kullanıma sunulması, 1982'ye dayanıyor.
Bilinmeyen bir başka gerçek ise, Office'in ilk ortaya çıkan parçasının Microsoft Word değil, Excel olması. İlk olarak Multiplan adıyla sunulan hesap tablosu yazılımı, 1995'de bugünkü Excel ismine kavuşmuştu. İlk olarak Multi-Tool Word adıyla yayınlanan Word'ün yeniden adlandırılması ise 1989'da gerçekleşti.
SimCity (1989)
Tarihin en eski bilgisayar oyunu SimCity değil. Ancak 1989'da piyasaya sürülen SimCity, yıllarca, neredeyse kesintisiz olarak varlığını sürdüren nadir oyunlardan. SimCity, zamanında diğer oyunlardan çok daha karmaşık olmasıyla ün kazanmıştı. Oyun bugün bile o kadar ünlü ki, onun benzerlerine her yerde rastlamanız mümkün.
Adobe Photoshop (1990)
Photoshop, ilk olarak 1987'de doktora öğrencisi Thomas Knoll tarafından geliştirildi. 1988'de Adobe Systems'e satılan yazılım, iki senelik ek geliştirme sürecinin arından 1990'da ilk sürümüne ulaştı. Macintosh için yayınlanan resim düzenleme yazılımı, ancak 2.5 sürümünde, 1992 yılında Windows'a gelebildi. 2003'de Creative Suite markası altında yayınlanan yazılım, 10 sene sonra aylık üyelik yöntemini kullanan Creative Cloud'un bir parçası haline geldi.
1990'larda yaşadıysanız, Photoshop'un en popüler alternatiflerinden biri olan Paint Shop Pro'yu da hatırlarsınız. Photoshop'la aynı zamanda yayınlanan ve başta önemli bir başarı yakalayan PSP, zaman içinde Photoshop'un gölgesinde kaldı ve ortadan kayboldu.
Microsoft Visual Studio (1995)
1995'de ortaya çıksa da Visual Studio'nun kökleri, çok daha öncesine dayanıyor. Visual C++ ilk olarak 1983'te, Visual Basic ise 1992'de yayınlanmıştı. Microsoft, 2014'te yaptığı bir duyuruyla Microsoft ekosistemini profesyonel olmayanlara açmak istediğini söyledi. Böylece Visual Studio 2013'ün önemli kısıtlamalara sahip olmayan ücretsiz bir sürümü, geliştiricilere sunulmuş oldu.
Norton AntiVirus (1991)
Norton, her ne kadar popüler olsa da, bilgisayarı yavaşlattığına dair şikayetlerle anılır. Dahası yazılım, pek çok kullanıcı için pahalı olarak hatırlanıyor. Dahası Norton, yakın geçmişin ücretsiz alternatiflerden çok da farklı değil. Ancak ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, Norton'u bu kadar uzun süre ayakta kalabildiği için kutlamak gerekiyor. Her ne kadar adı artık Norton Security olsa da...
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