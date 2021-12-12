Hidrojenli Uçak FlyZero, Uçakların Geleceğini Kökten Değiştirebilir!

Geleneksel yakıtlar yerine hidrojen kullanan FlyZero uçak projesi, hava ulaşımının karbon izine çözüm olmayı hedefliyor...

  • Levent Öztürk
Hidrojenli uçak FlyZero, Havacılığı Değiştirecek!
Havacılık Teknoloji Enstitüsü

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