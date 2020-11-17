Hifilife'dan Eşsiz Cuma Fırsatları

Sennheiser, Klipsch, KEF, Astell&Kern, AudioEngine, Bluesound, NAD, Oehlbach gibi mükemmel müzik kalitesi sunan markaları bir araya getiren Hifilife'da, Kasım ayının son iki haftasında gerçekleşecek Eşsiz Cuma Fırsatları heyecanını katlayacak hediye seçenekleri yer alıyor. Kanyon'da ve Acarkent Coliseum'da mağazaları yer alan; hififlife.com üzerinden online satışı da bulunan Hifilife'da, mükemmel ses teknolojisi sunan ürünler bulmak mümkün.
Aktif gürültü engelleme fark yaratıyor
Kulaktan hiç düşmeyen yapıdaki, geliştirilen dokunmatik komut özelliklerine sahip Momentum True Wireless 2, yüksek ses kalitesi ve 28 saat kullanım gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. ANC yani "aktif gürültü engelleme" özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak çok iyi bir gürültü önleyiciye sahip ve aktif olarak da uçak motoru, tren sesi gibi düşük frekanslı gürültüyü kesebiliyor. İki renk seçeneğine sahip olan kulaklık, transparan duyma, sesli asistan desteği, dahili EQ ayarlama, Sennheiser Smart Control uygulama desteği ve otomatik pause gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Şık ve kullanışlı tasarımı, yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken ürün, USB-C şarj kablosu ve 4 çift kulak silikonu ile birlikte sunuluyor.
Sennheiser, Momentum True Wireless 2: 2.499 yerine 1.999TL
Çok yönlü sistem
Klipschorn başta olmak üzere, dünya genelinde ses getiren hoparlör sistemlerine kusursuzluğu taşıyan Paul Wilbur Klipsch'in 1946'da kurduğu hoparlör markası Klipsch''inBluetooth Aktif Hoparlörü The One II; boyutu, stili ve işlevselliği ile öne çıkarken, kristal netliğinde akustik bir ses performansı sunuyor. Kompakt ve çok yönlü sistemi ile dikkat çeken hoparlör,Bluetooth 4.0 kablosuz teknolojisi ve 3.5 mm analog ses çıkışı ile ister evde ister dışarıda, istenilen şekilde kolayca kullanılabiliyor.
Klipsch The One II - Heritage Serisi Bluetooth Aktif Hoparlör :3.349 TL yerine 2.679 TL
Kusursuz performans
Sennheiser'ın önde gelen ses teknolojisi ile güçlendirilen yeni CX 400BT True Wireless olağanüstü bir ses deneyimi vadediyor. Kişiselleştirilebilir kontroller, uzun ömürlü pil gücü ve gün boyu konfor tasarımı sunan kulaklık, aynı zamanda günlük kullanım için de mükemmel bir tercih. Hareket halindeyken şarj edebilme özelliği bulunan CX 400BT, 7.5 saat pil ömrünün yanı sıra, şarj kutusu sayesinde ek 13 saat ile toplamda 21 saate kadar mükemmel sesi deneyimlemek isteyenler için kusursuzluğu ve konforu bir arada sunuyor.
Sennheiser CX 400BT:1.699 TL yerine 1379 TL.
Bir hoparlörden fazlası...
AudioEngine A5+ Aktif Bluetooth Hoparlör, size gerçek bass ve orijinal kayda yakın doğallıkta bir ses sunuyor. İster rap ya da klasik müzik, ister herhangi bir sinema filmi, A5+ ile sizleri hacimli, adeta duvara vuracak ve gürleyen bir bass performansı bekliyor. 3 farklı renk seçeneği sunan A5+ modeli, özel olarak üretilen bambu kablolama dış yüzeye sahip modeli ile tasarım konusunda sıra dışı olmak isteyen ve evinde bir hoparlörden daha fazlasını barındırmak isteyen müzik severler için biçilmiş kaftan.
AudioEngine A5+ Aktif Bluetooth Hoparlör :5.499 TL yerine 4.399 TL.
30 saate yükseltilmiş pil ömrü
HD 450 BT modeliyle müzik tutkunlarına kablosuz, özgür bir ses deneyimi yaşatan Sennheiser, USB-C uyumlu hızlı şarj özelliği, 30 saate yükseltilmiş pil ömrüyle müziği özgürce deneyimlemek isteyenlere sınırsız bir müzik zevki sunuyor. "Smart Control uygulaması" sayesinde konuşma sesinin kolay anlaşılır bir şekilde iletilmesini sağlayan kulaklıklar;kompakt katlanabilir yapılarıyla müzik tutkunlarının her an yanında.
Sennheiser HD 450 BT satış fiyatı: 1.949 TL yerine 1379 TL.
Tasarımı ile ön planda
Klipsch Heritage Kablosuz serisine ait olan Heritage Groove, 1950'li yılların nostaljik tasarımı ve modern dokunuşları harmanlayan dizaynı ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Taşınabilir hoparlör, küçük tasarlanan formu ve uzun pil ömrü ile şaşırtıcı bir ses kalitesi sunuyor. Stil ve işlevselliği bir arada sunan Heritage Groove, dahili mikrofon, Bluetooth kablosuz teknolojisi ve 8 saatlik batarya ömrü ile dikkat çekiyor. Gerçek ahşap kaplama tasarımı ile yüzyılın ortalarında bir yolculuğa çıkarırken, modern çizgisini de bozmuyor.
Klipsch Heritage Groove Bluetooth High-End Aktif Hoparlör: 1.949TL yerine 1.559 TL
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