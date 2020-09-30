Hindistan açıkladı: Çin'de "Cat Que Virus" adında yeni bir virüs daha çıktı

Koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları devam ederken, Çin'de yeni bir virüsün daha bulunduğu açıklandı. Hindistan, Çin'de "Cat Que Virus" adında yeni bir virüsün bulunduğunu duyurdu ve uyarılarda bulundu...