Hindistan açıkladı: Çin'de "Cat Que Virus" adında yeni bir virüs daha çıktı

Koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları devam ederken, Çin'de yeni bir virüsün daha bulunduğu açıklandı. Hindistan, Çin'de "Cat Que Virus" adında yeni bir virüsün bulunduğunu duyurdu ve uyarılarda bulundu...

Hindistan açıkladı: Çin'de "Cat Que Virus" adında yeni bir virüs daha çıktı

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını henüz devam ederken Hindistan'dan yapılan bir açıklamada, Çin'de yeni bir virüs bulunduğu duyuruldu. Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre, virüsün Hindistan genelinde hastalık yayma potansiyeli bulunuyor.

ÇİN'DEKİ YENİ VİRÜSÜN ADI "CAT QUE VİRUS "

Hindistan'daki Ulusal Viroloji Enstitüsü araştırmacıları, çeşitli Hindistan eyaletlerinden alınmış 883 insan serum örneğinden iki tanesinde virüs için antikor buldu. Bu da insanların virüs tarafından enfekte edildiği anlamına geliyor.

SİVRİSİNEK VE DOMUZLARDAN GEÇİYOR

Cat Que Virus (CQV); ateşli hastalıklara, menenjite ve insanlar arasında çocuk beyin iltihabına yol açabiliyor. Virüs, Çin ve Vietnam'daki 'culex sivrisineklerinde' ve domuzlarda tespit edildi. Virüsün doğal konakları sivrisinekler olsa da evcilleştirilmiş domuzlar da Cat Que Virus'un ana memeli konağı olarak değerlendiriliyor.

Tıbbi araştırma konseyine göre Hindistan'daki sivrisinekler Cat Que Virus'e karşı duyarlı ve bunun ileride halk sağlığı patojeni haline gelebileceği düşünülüyor.

Bu virüsün tehlikeli olup olmadığı, tehlikeliyse de ne kadar tehlikeli olduğu henüz bilinmiyor.

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