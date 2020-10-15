Hindistan'daki Çuvalları Türklerin Yapay Zekası Sayıyor

Hindistan'daki önemli bir lojistik şirketinin tren vagonlarına malzeme yüklenmesi sırasındaki sayımların yapılması için planladığı yapay zeka tabanlı projeyi, Ar-Ge ve yazılım gücüyle bir Türk girişim şirketi olan Ayvos üstlenme ve tamamlama başarısını gösterdi.