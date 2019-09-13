Hindistan, Kaybettiği Uzay Aracını Buldu!
Hindistan, bir süre önce,, Ay'a çok yaklaşmışken kaybettiği uzay aracını buldu. Ama durum pek de iç açıcı görünmüyor!
- Levent Öztürk
Hindistan, Vikram ay iniş aracı ile temasını kaybetmesinin ardından, nihayet nerede olduğu bulundu. Araç ile bağlantı, Ay'a yaklaşmışken kesilmişti. Ancak durumun pek iyi gözüktüğü söylenemez. Hindistan Uzay ve Araştırma Organizasyonu başkanı K. Sivan'ın söylediğine göre yörünge aracındaki kameralar, iniş aracını bulmayı başardı ve "sert bir iniş" yaşandığı düşünülüyor. Bu yazı yazıldığı sırada, Sivan'ın söylediğine göre iniş aracı ile temas çabaları sürüyor ama henüz başarıya ulaşılabilmiş değil.
Ay görevi Chandrayaan-2, iniş aracının yüzeyin 1.600 metre yüksekliğine ulaşmasına kadar oldukça iyi bir şekilde ilerlemekteydi. Sorunun sebebi halen net olarak bulunabilmiş değil.
Bu olayın, Ay yüzeyine bir araç göndermiş olan dördüncü ülke olması beklenen Hindistan için üzücü bir an olduğu söylenebilir. Yaşanan problem, Apollo 11 görevinden yarım asır sonra bir kez daha ay görevlerinin zorluğunun altını çiziyor.
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