Hindistan'da Apple ile uygulama izni problemi
Hindistanlı yetkililer, Apple ile uygulama izinleri konusunda sorun yaşamaya devam ediyor.
Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu (TRAI), kullanıcıların istenmeyen ticari çağrıları ve mesajları almasını önlemek için yeni bir yönetmelik yayınladı. Yeni düzenlemeler akıllı telefonların düzenleyici tarafından geliştirilmekte olan "Rahatsız Etmeyin" (DND) uygulamasını desteklemesini gerektiriyor. DND uygulaması iOS üzerinde çalışmak için arama kayıtları ve metin mesajlarında okuma izinleri gerektiriyor.
TRAI'nin resmi bir DND uygulaması şimdiden Android için Google Play Store'da yer alıyor ve istenmeyen aramaları ve mesajları DND veritabanında kayıtlı numaralara bildiriyor. Benzer bir uygulama daha düzenleyici tarafından iOS kullanıcıları için planlanıyor ama Apple iOS 11 üçüncü parti uygulamaların arama kayıtlarına erişmesine izin vermiyor ve bu durum da Apple ve TRAI'nin arasının çok iyi olmadığı anlamına geliyor.
TRAI'nin yeni düzenlemelerinin bir kısmı, telekom sağlayıcıların, böyle bir uygulamanın platformda kurulmasına izin vermeyen cihazları sağlamayı durdurması gerektiğini belirtiyor.
Bir Apple sözcüsü Kasım 2017 tarihinde Hindistan'da yapılan bir açıklamada TRAI uygulamasını oluşturmak için iOS 11'in SMS spam filtrelemesini kullanmasının mümkün mümkün olduğunu doğrulamıştı ancak TRAI, kullanıcıların spam aramaları rapor edebilme imkanına sahip olmaları için arama kayıtlarına da erişim istiyordu.
Apple, istenmeyen aramaları ve istenmeyen iletişimi bildirmek için özel bir DND uygulamanın geliştirilmesine iOS 12 betalarındaki yeni API'ler ile yardım etmeyi hedefliyor. TRAI yeni API'lar ile istenmeyen iletişimleri bildirmek için özel bir DND uygulaması kurabilir.
Ayrıca, şu anki TRAI Başkanı R.S. Sharma tarafından doğrulandığı üzer TRAI, Apple'a karşı bir dava açmayı planlıyor. Sharma, bu "adaletsizliğin" Apple'ın "yaklaşımı ve tutumunu" gösterdiğini söylüyor.
Hindistan'daki cep telefonu üreticilerini temsil eden bir organizasyon olan Hindistan Hücresel Birliği (ICA) 11 Haziran tarihinde TRAI'ye gönderilen bir mektupta, "hangi cihazın kullanılmaya devam edileceği ve hangi cihazın telekom ağından çıkartılacağına karar verme gücünü tamamen telekom operatörlerine bırakmanın" muazzam bir hata olduğu belirtiliyor.
İlginç bir şekilde, ICA'dan gelen mektup aynı zamanda iOS 12 güncellemesinden bahsediyor ancak görünene göre TRAI bu bilgiyi tamamen yok saymakta. ICA ayrıca, yeni düzenlemelerin iOS'un yeni sürümüne yükseltmek istemeyen kullanıcıları etkileyebileceğini de belirtiyor...
Levent Öztürk
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