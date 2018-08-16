Hindistan'da Xiaomi ve Samsung'un Liderlik Yarışı
Strategy Analytics ve Canalys'in yayınladığı raporlarla çelişen IDC, Xiaomi'yi Hindistan akıllı telefon pazarında zirveye taşıdı!
IDC, Strategy Analytics ve Canalys, 2018'in 2. çeyreği için global akıllı telefon sevkiyat rakamlarını yayınladığında, verilerdeki küçük farklılıklara dışında tüm bulgular aynı sonuçlara işaret ediyordu. Ancak konu Hint pazarına gelince, IDC'den gelen rakamlar, Canalys ve Counterpoint Research'ten tamamen farklı şekilde bir sonuç ortaya koyuyor.
Hem Canalys hem de Counterpoint Research, bu yılın ikinci çeyreğinde Samsung için önemli kazanımlar gösterdi. Canalys, Samsung'un tacı geri almak için neredeyse Xiaomi'yi geride bıraktığını söylerken, Counterpoint Research'ten alınan rakamlar, Samsung'u akıllı telefon pazarında Xiaomi'nin önüne koydu. Bu raporlarla büyük ölçüde çelişen IDC India'nın raporu, Xiaomi'yi 2018'in 2. çeyreğinde Hindistan akıllı telefon pazarının zirvesine açık ara oturttu.
IDC verilerine göre, Hindistan akıllı telefon pazarı yıllık bazda %19.8 oranında artarak 33,5 milyon adede ulaştı.
Xiaomi, 2018'in 2. çeyreğinde, 10 milyon sevkiyat ve %29,7 pazar payıyla, son çeyrekte 4,2 milyon adet ve %17,2'lik pazar payıyla en üst sıralarda yer aldı. Samsung, yıllık sevkiyatlarını da 6,6 milyon adetten 8 milyona çıkardı, ancak yine de Xiaomi'nın rakamlarının gerisinde kaldı ve %23,9 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı.
Vivo ve Oppo, sonraki iki sırayı işgal ederken, nispeten bilinmeyen bir şirket olan Transsion beşinci sırayı aldı. Yani en iyi beş satıcı bu çeyrekte tüm akıllı telefon gönderilerinin %79'unu oluşturdu.
Bu türden çelişkili bulgular, bu pazar araştırma şirketlerinin sayılarının neden gerçek değerler olarak alınmaması gerektiğini gösterir nitelikte. Farklı raporlar arasındaki verilerdeki küçük varyanslar anlaşılabilir olsa da, bu türden ters zıt bulgular bir ya da bir kısmının gönderi verilerini yanlış hesapladığını gösteriyor.
Yavuz Şimşek
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