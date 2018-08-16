Hindistan'da Xiaomi ve Samsung'un Liderlik Yarışı

Strategy Analytics ve Canalys'in yayınladığı raporlarla çelişen IDC, Xiaomi'yi Hindistan akıllı telefon pazarında zirveye taşıdı!

Hindistan'da Xiaomi ve Samsung'un Liderlik Yarışı

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