"Hitler'in Timsahı" Saturn, Hayatını Kaybetti. İşte Saturn' İlginç Hikayesi

Muhtemelen doğru olmasa da, Adolf Hitler'in evcil hayvanı olduğu iddia edilen bir timsah, Moskova'daki bir hayvanat bahçesinde, 84 yaşında hayatını kaybetti. Timsah Saturn oldukça "hareketli bir hayata" sahipti. 1936 yılında Mississipi, ABD'de doğan timsah daha sonra Almanya'ya getirilmiş ve Berlin Hayvanat Bahçesi'nde büyümüştü. Her ne kadar bir timsah olarak olanların genel anlamda farkında olmadığı kesin olsa da, bunun Almanya'da büyümek için pek iyi bir zaman olmadığı söylenebilir.
Savaş sırasında ve özellikle 1945 yılındaki "Berlin Savaşı" taarruzu sırasında hayvanat bahçesi Müttefik kuvvetlerin bombardımanına maruz kalmıştı. 1.000'den fazla bomba düşerken binalar hasar almış, pek çok hayvan yaralanmış veya hayatını kaybetmiş ve yaşam alanları ortadan kalkmıştı. 23 Kasım tarihinde akvaryum yıkılmış olsa da timsah hayatta kalmış ve savaşın geri kalanı boyunca hayatını sürdürmüştü. Hayvanat bahçesinde yer alan 16.000 hayvandan, bunu başaran sadece 96 hayvan bulunuyordu.
Temmuz 1946'da ise Sovyet askerleri Saturn'ü Berlin'den Moskova'daki hayvanat bahçesine taşıdı. Hayatının geri kalanını burada sürdüren timsah, hayvanat bahçesi bakıcılarının söylediğine göre "elinden beslemeye çalışan genç ve deneyimsiz bir bakıcının neredeyse kolunu kopardığı" 1970'deki bir olay dışında "çok barışçıl bir karaktere" sahipti.
Hayvanat bahçesi tarafından ölümün doğrulandığı açıklamada söylendiği üzere Saturn'ün Moskova'ya gelmesi ile beraber, Berlin Hayvanat Bahçesi'ne değil, Hitler'in özel koleksiyonuna ait olduğuna yönelik şehir efsanesi doğdu. Hayvanat Bahçesi, bu "yemek seçen" timsahı ömrünün 74 yılı boyunca yanlarında görmekten onur duyduklarını söyledi: "Onun yakınında bulunmak, bizler için büyük bir mutluluktu. Çoğumuzu çocuk olarak görüyordu. Umarız onu hayal kırıklığına uğratmamışızdır."
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