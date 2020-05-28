"Hitler'in Timsahı" Saturn, Hayatını Kaybetti. İşte Saturn' İlginç Hikayesi

"Hitler'in timsahı" olduğuna yönelik pek çok iddiaya konu olan timsah Saturn, 84 yaşında hayatını kaybetti. İşte Dünyanın en ünlü timsahı ve "hareketli" hayatının hikayesi.