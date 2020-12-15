Hitman 3'ten yeni bir video paylaşıldı! Hitman 3 ne zaman yayınlanacak?

IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten açılış sinematiğinin bulunduğu yeni bir video yayınlandı. Bu yeni fragman oyunun açılış sinematiğini gösteriyor. Peki Hitman 3 ne zaman yayınlanacak?