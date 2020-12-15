Hitman 3'ten yeni bir video paylaşıldı! Hitman 3 ne zaman yayınlanacak?

Sevilen oyun serilerinden biri olan Hitman'den yeni bir fragman paylaşıldı. IO Interactive bir süredir yeni Hitman oyunu hakkında ayrıntılı bilgiler ve fragmanlar paylaşarak oyun severleri heyecanlandırıyor.
HİTMAN 3 AÇILIŞ SİNEMATİĞİ YAYINLANDI
Hitman 3'ÜN 2 dakika 13 saniyelik açılış sinematiği IGN Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. IO Interactive, Hitman 3'ün 2016'da başlayan Hitman üçlemesinin sonu olduğunu daha önce söylemişti.
HİTMAN 3 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.
HİTMAN 3 TANITIM YAZISI
- World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
- Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
- Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
- Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of
- Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.
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