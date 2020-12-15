Hitman 3'ten yeni bir video paylaşıldı! Hitman 3 ne zaman yayınlanacak?

IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten açılış sinematiğinin bulunduğu yeni bir video yayınlandı. Bu yeni fragman oyunun açılış sinematiğini gösteriyor. Peki Hitman 3 ne zaman yayınlanacak?

Hitman 3'ten yeni bir video paylaşıldı! Hitman 3 ne zaman yayınlanacak?

Sevilen oyun serilerinden biri olan Hitman'den yeni bir fragman paylaşıldı. IO Interactive bir süredir yeni Hitman oyunu hakkında ayrıntılı bilgiler ve fragmanlar paylaşarak oyun severleri heyecanlandırıyor.

HİTMAN 3 AÇILIŞ SİNEMATİĞİ YAYINLANDI

Hitman 3'ÜN 2 dakika 13 saniyelik açılış sinematiği IGN Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. IO Interactive, Hitman 3'ün 2016'da başlayan Hitman üçlemesinin sonu olduğunu daha önce söylemişti.

Hitman 3 - Official Exclusive Opening CinematicHitman 3 - Official Exclusive Opening Cinematic
Check out the opening cinematic for Hitman 3, in which Agent 47 literally leaps into action in Dubai. Hitman 3 will be released for PS5, Xbox Series X, PC (via Epic Games Store), PS4, Xbox One, Stadia, and Nintendo Switch on January 20, 2021.

HİTMAN 3 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.

HİTMAN 3 TANITIM YAZISI

  • World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
  • Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
  • Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
  • Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of
  • Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.

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