Hızlı Bir Artış Gösteren Koronavirüs Vakalarına Karşı Uyarı Geldi

Geçtiğimiz Pazar günü, WHO'ya (Dünya Sağlık Örgütü) 136.000 yeni Koronavirüs vakası bildirildi ve bu da şu ana kadar bir gün içerisinde bildirilen en yüksek sayı. Bu sayının arkasındaki ana etken ise, Amerika ve Güney Asya'daki salgınlar olarak gözüküyor.
WHO genel yönetmeni Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Pazartesi günü bir basın açıklamasında söylediği üzere "Avrupa'da durum iyileşiyor olsa da, küresel olarak kötüye gidiyor". Ayrıca Tedros, son 10 günün dokuzunda 100.000'den fazla vakanın bildirildiğini ve yeni vakaların %75'inden fazlasının sadece 10 ülkede yer aldığını da belirtti.
Pazar günü için sunulan durum raporu, vakaların büyük çoğunluğunun ABD, Brezilya, Hindistan ve Pakistan'da olduğunu gösteriyor. Kurumun açıkladığı resmi Koronavirüs toplam sayısı 7 milyona yaklaşıyor ve 400.000'den fazla ölüm yaşanmış durumda. John Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen vaka veri tabanına göre, 3 milyondan fazla kişi iyileşmiş durumda.
Her ne kadar vaka sayısı artsa da, Dünya üzerinde bazı bölgelerde iyimserliği arttıran durumlar da bulunuyor. Örneğin Pazartesi günü yeni Zelanda, en son aktif vakasının da iyileşmesi ile artık Koronavirüs'e rastlanmadığını duyurdu. Genel yönetmen bu tip başarıları da belirtirken, en büyük tehdidin rehavet olduğu konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Bu küresel salgında altı aydan fazlasını geride bıraktık, şimdi hiçbir ülkenin pedaldan ayağını kaldırmasının zamanı değil. Şimdi ülkelerin bilim, çözümler ve dayanışma temelinde sıkı çalışmaya devam etmelerinin zamanı."
Ayrıca Tedros, Dünya genelinde polis şiddeti ve ırkçılık için düzenlenen protestolara da değindi. WHO'nun eşitliği ve ırkçılığa karşı küresel hareketi savunduğunu, her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını belirten Tedros, protestolara katılanların bunu güvenli bir şekilde yapmalarını teşvik etti.
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