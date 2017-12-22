Hızlı İnternet, Gerçekten Bir Hak mıdır?

İngiltere, en az 10Mbps'lik internet bağlantısına sahip olmayı, bir insan hakları maddesi olarak kabul etmeye hazırlanıyor!

Hızlı İnternet, Gerçekten Bir Hak mıdır?

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Akamai Technologies'in son ölçümlerinde Türkiye 7.6 Mbps ile dünyada 71. sırada yer alıyor! Akamai'nin raporuna göre Türkiye'de ortalama mobil internet hızı ise 13.9 Mbps. Türkiye bu performansla ABD, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki ortalama mobil internet hızını da geride bırakmış oluyor. İngiltere doğrusunu yapıyor hızlı internet minimum 10 Mbbs olmalı. Böyle olunca internet sağlayıcıları altyapıya yatırımı arttırır. Bizde 2018'de AKN kalkacak mı?

İletişimle bağlantılı olduğu için Hızlı internet ve internete erişim tüm Dünyada Evrensel Temel insan hakkı olarak hukuksal norma oturtulmalı ve kanunla güvence altına alınmalıdır. Ancak böyle Providerler elini cebine atıp elde ettikleri rantın bir bölümü ile altyapıya yatırım yapacaklardır. Umarım bizim Meclis-i Mebusan böyle gelişmelere kayıtsız kalmaz ve bir kanunda bizimkiler yapar!

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