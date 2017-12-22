Hızlı İnternet, Gerçekten Bir Hak mıdır?
İngiltere, en az 10Mbps'lik internet bağlantısına sahip olmayı, bir insan hakları maddesi olarak kabul etmeye hazırlanıyor!
Birleşik Krallık'taki çoğu kişi internetin yeterince iyi olmadığından yakınıyor. Geçtiğimiz 10 yıldır da Birleşik Krallık hükumeti, ülke genelinde temel ve hazır bir hizmet seviyesi sunmak için uğraş veriyor.
Şimdiyse hükumet, her Birleşik Krallık vatandaşının, kırsal bölgelerde bile yaşasalar, hizmet sağlayıcılarından en az 10Mbps'lik bağlantı isteme hakkını bir insan hakları maddesi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada amacın, "2020 yılına kadar tüm Birleşik Krallık genelinde yüksek hızlı internet erişimini garantilemek ve yasal zorunluluk haline getirmek" olduğu belirtilmekteydi.
Kültür Sekreteri Karen Bradley'nin söylediğine göre hükumet "evlerde ve iş yerlerinde bağlantının öneminin" ne kadar büyük olduğunu anlıyor ve "herkesin hızlı ve güvenilir bir bağlantıdan faydalanmasını" istiyor.
Bu kararın alınması ile beraber hükumet, Genel Hizmet Zorunluluğunun tam olarak neleri içereceğini belirleyecek ve 2018'in başlarında yürürlüğe sokmayı hedefliyor. Kanunun devreye girmesi ile beraber, beklenen hızların gerçekliğe dönüşmesi için tahminen en az iki yılın geçmesi gerekecek.
Peki sizce de hızlı internet bir insan hakları maddesi olmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Levent Öztürk
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Akamai Technologies'in son ölçümlerinde Türkiye 7.6 Mbps ile dünyada 71. sırada yer alıyor! Akamai'nin raporuna göre Türkiye'de ortalama mobil internet hızı ise 13.9 Mbps. Türkiye bu performansla ABD, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki ortalama mobil internet hızını da geride bırakmış oluyor. İngiltere doğrusunu yapıyor hızlı internet minimum 10 Mbbs olmalı. Böyle olunca internet sağlayıcıları altyapıya yatırımı arttırır. Bizde 2018'de AKN kalkacak mı?
İletişimle bağlantılı olduğu için Hızlı internet ve internete erişim tüm Dünyada Evrensel Temel insan hakkı olarak hukuksal norma oturtulmalı ve kanunla güvence altına alınmalıdır. Ancak böyle Providerler elini cebine atıp elde ettikleri rantın bir bölümü ile altyapıya yatırım yapacaklardır. Umarım bizim Meclis-i Mebusan böyle gelişmelere kayıtsız kalmaz ve bir kanunda bizimkiler yapar!