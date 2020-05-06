Hizmet Sağlayıcılara Sektörde Bir İlk: Komple Siber Koruma

Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, bugün yedekleme, olağanüstü durumdan kurtarma, yeni nesil kötü amaçlı yazılımdan koruma, siber güvenlik ve uç nokta yönetim araçlarını tek bir hizmete entegre eden yenilikçi yeni bir siber koruma çözümü olan Acronis Cyber Protect'i duyurdu. Karmaşıklığı ortadan kaldıran, üretkenliği artıran ve yönetilen hizmet sağlayıcıların (MSP) güvenliği verimli bir şekilde portföylerinin odak noktası haline getirmesini sağlayan Acronis Cyber Protect, işletmelerin veri, uygulama ve sistem güvenliği ve koruması için müşteri beklentilerini karşılayabilmesini mümkün kılıyor.
Servis sağlayıcıların karşılaştığı başlıca zorluklar karmaşıklık, yetersiz güvenlik ve düşük üretkenlik olarak sıralanıyor. Hizmetlerini oluşturmak için kullandıkları satıcı çözümlerinin patchwork'leri arasındaki entegrasyon eksikliği güvenliği azaltır, çalışan eğitimini, üretkenliğini ve kullanılabilirliğini zorlaştırıyor. Bununla birlikte çoklu satıcılarla destek ve lisans maliyetlerini de artıran Acronis Cyber Protect, servis sağlayıcılara yedekleme, kötü amaçlı yazılımdan koruma, güvenlik ve güvenlik açığı değerlendirmeleri, URL filtreleme ve yama yönetimi gibi uç nokta yönetimi özelliklerini tek bir çözüm üzerinden sunarak oyunun kurallarını değiştiriyor.
Ayrıca bu entegre yetenekler, servis sağlayıcılara gelişmiş siber güvenlik sağlamada yeni fırsatlar yaratıyor. Acronis Cyber Protect ile servis sağlayıcılar siber saldırılardan proaktif bir şekilde kaçınabiliyor, arıza süresini en aza indirebiliyor, hızlı ve kolay kurtarma sağlayabiliyor ve en son siber tehditlere karşı istemci koruma yapılandırmasını otomatikleştirebiliyor. Sonuç olarak servis sağlayıcılar için daha düşük bir maliyetle artan kar marjları yani daha iyi kârlılık, daha kolay SLA uyumluluğu, daha yüksek performans ve azaltılmış karmaşa sunuluyor.
Bağımsız testlerde önde
Titizlikle yapılan testlerle kötü amaçlı yazılım güvenlik çözümlerini değerlendirmekle tanınan saygın Alman güvenlik enstitüsü olan AV-Test.org, 2020 yılının Mart ayında Windows 10 Professional yüklü bir bilgisayarda Acronis Cyber Protect'in yayın öncesi bir sürümünü test etti. AV-Test, Acronis Cyber Protect'in durumunu ve dinamik algılama oranlarını test ederek bir dizi 6,932 kötü amaçlı Windows yürütülebilir (PE) dosyasını taradı. Bu test sonucunda Acronis, doğrulanmış yüzde 100 tespit oranı ile mükemmel bir skor elde etti. Acronis ayrıca laboratuvarın yanlış pozitif testinde mükemmel sonuç verdi. Test ve bulgular hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Öte yandan Acronis, bu test sonuçları ve yapay zeka destekli koruma ile bile her an yüzde 100 güvenlik elde etmenin imkansız olduğunu kabul ediyor. Ancak bir tehdit güvenlik önlemlerinden geçerse, Acronis Cyber Protect, servis sağlayıcıların etkilenen verileri, uygulamaları ve sistemleri hızlı ve etkili bir şekilde geri yükleyebilmesini sağlamak için en iyi iş sürekliliğini sağlamayı garanti ediyor.
COVID-19 sürecinde uzaktan çalışmaya da yardımcı
Acronis, servis sağlayıcıların ve müşterilerinin günümüzün uzak çalışma ortamlarının zorluklarını sorunsuz ve güvenli bir şekilde karşılamasına yardımcı olmak için Acronis Cyber Protect için hızla bütünsel bir dizi özellik geliştirdi. Bunlar:
- Finansmana yardımcı olmak için: Acronis, ödeme yapmayan müşteriler için yedeklerini korurken faturalandırmayı duraklatma yeteneğini 31 Temmuz 2020'ye kadar Acronis #CyberFit Finansmanı ve promosyonları çerçevesinde başlattı. Acronis Cyber Protect için ek ücret alınmıyor ve yeni müşteriler için Acronis Cyber Backup için faturalandırma yapılmıyor.
- Çalışanların korunmasına yardımcı olmak için: Son kullanıcılar için ofis cihazlarına uzaktan bağlantılar için ses özellikli, dokunmasız kontrol. Acronis Cyber Protection Operations Centers'ın COVID-19 ile ilgili güvenlik uyarıları.
- Uzak çalışma cihazları ve kullanıcıları için: Uzak çalışma cihazları için güvenli koruma planlarına sahip varsayılan şablonlar. Yerel VPN özelliği; Güvenli dosya senkronizasyonu ve paylaşım entegrasyonu; uzaktan veri silme gibi özellikler.
Sektörün birleştirilmiş, modern siber korumaya ihtiyacı var
Geleneksel yedekleme çözümleri öldüğünü belirten ve "Çünkü yeterince güvenli değiller. Geleneksel antivirüs uygulamaları verileri modern siber tehditlere karşı korumuyor. Eski çözümler artık günümüz işletmelerinin karşılaştığı tehlikelere karşı koyamıyor" diyen Acronis Kurucusu ve CEO'su Serguei "SB" Beloussov, "Hizmet sağlayıcıların müşterilerine, Siber Korumanın tüm Beş Vektörünü kapsayan güvenlik, erişilebilirlik, gizlilik, özgünlük ve güvenlik gibi entegre siber koruma sunmaları gerekiyor. Acronis Cyber Protect ile hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin #CyberFit olmasını ve verilerine, uygulamalarına ve sistemlerine karşı yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaya hazır olmasını sağlayan çözümler sunma yeteneğine sahiptir" şeklinde görüş belirtti.
Enterprise Strategy Group Kıdemli Analisti Christophe Bertrand ise bu konu hakkında şunları söyledi:
"2020'de MSP manzarasıyla ilgili son ESG çok müşterili araştırma çalışmasının sonuçları ile kanıtlandığı gibi, MSP endüstrisi, en yeni nesle dijital dönüşüme umutsuz bir ihtiyaç duyuyor. Siber koruma hizmetleri, eski, eski çözümleri modern ve entegre bir ürünle değiştiriyor. Müşteriler, yapay zeka destekli en yeni siber çözümlerle birlikte tekrarlayan gelir için yeni fırsatlarla servis sağlayıcılara daha düşük maliyetler sunarak 2020 ve sonrasında başarı için kurulacak."
Acronis Cyber Protect entegrasyon gücünün bir göstergesi olarak görülüyor. Ürün, birleştirilmiş tek lisanslama modeli, bir aracı ve arka uç, bir yönetim konsolu, bir kullanıcı arabirimi ve hizmetler arasında yüksek düzeyde entegrasyona da sahip. Ayrıca üründe veri paylaşımı ve uç nokta ve kenar aygıtları için güvenlik duruşunu büyük ölçüde iyileştirmek için eylemleri otomatikleştirme gibi özellikler de var.
Ingram Micro Bulut Kanal Satışları Başkan Yardımcısı Tim Fitzgerald, "Yapay zeka destekli veri koruma ve siber güvenliğin Acronis Cyber Protect'e benzersiz entegrasyonu, Ingram Micro Cloud'un servis sağlayıcıların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve kurumsal düzeyde iş yüklerinin siber koruma ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor," dedi.
IDC Altyapı Sistemleri, Platformlar ve Teknolojileri Grubu Araştırma Direktörü Phil Goodwin, "Acronis, entegre veri koruma ve siber koruma konusunda en önde gelen şirketler arasındadır. "Acronis Cyber Protect'in bugüne kadar veri koruması ve siber güvenlik sağlama konusunda en kapsamlı girişimler arasında olduğuna inanıyoruz," şeklinde konuştu.
Synapsys Satış Mühendisi Nick Keene, "Acronis Cyber Protect'in piyasaya sürülmesinden heyecan duyuyoruz. Harika bir ürün ve tek bir ekra ve arayüzle birleşik bir ürüne sahip olmak pazarımızda büyük bir fark yaratacak. Bu ürünün bir oyun değiştirici olacağını düşünüyoruz," dedi.
Acronis Cyber Protect yol haritası, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan şirket içi bir sürümle Acronis Cyber Protect'in dünya genelindeki işletmelerinin kullanılabilirliğini genişletiyor. O zamana kadar, herhangi bir müşteri Acronis Cyber Cloud'un avantajlarını MSP'leri aracılığıyla yönetilen bir hizmet olarak kullanabilir. Çözümün kişisel bir versiyonunun da 2020 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Kullanılabilirlik ve Promosyonlar
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COVID-19 salgını sırasında işletmeleri desteklemek için Acronis Cyber Protect, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar tüm hizmet sağlayıcıları için Acronis Cyber Backup Cloud ile aynı maliyete sahip olacak.
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