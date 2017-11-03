HMD Global'den Nokia Telefonlara Kamera Müjdesi
HMD Global, Nokia telefonları için kamera uygulaması geliştirecek!
Bilindiği gibi Microsoft'un Lumia macerası kötü sonlanmış ve ardından gelen HMD Global, Nokia markasını yeniden canlandırmıştı. Şirket, kısa zaman içinde pek çok Nokia modelini piyasaya sürerek, Finli markanın bir kez daha eski günlerine kavuşabilmesi için fazlasıyla çaba göstermişti. Çok geçmeden ürün gamını genişleten Nokia, son olarak amiral gemisi statüsünde olan Nokia 8'i de kullanıcılarla paylaşmıştı. Markayı donanım noktasında eski günlerine kavuşturmaya çalışan HMD Global, öte yandan yazılım kısmında da çalışmalarına devam ediyor. HMD Global Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas'tan gelen son haber de buna işaret ediyor.
Bilindiği gibi Nokia, halen kamera lensi olarak Carl Zeiss kullanıyor. Eski Nokia modellerinde kullanıcıların büyük beğenisini kazanan bu lens, öte yandan kamera yazılımıyla da çok sayıda seçenek sunuyordu. Fakat yeni modellerde kamera arayüzünü çok sade bulan kullanıcılar, Nokia'nın bu noktada bir girişimde bulunup bulunmayacağını merak ediyorlardı. Direkt olarak Nokia yöneticisinden gelen açıklamaya göre, Nokia'nın kamera arayüzü geliştirilecek.
HMD Global Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas'ın kendisine bir kullanıcı tarafından, Nokia telefonlardaki kamera uygulamasının Oreo güncelleme planından bağımsız olarak geliştirilip geliştirilmeyeceği konusunda atılan tweet'e, "Evet," şeklinde cevap vermesi, şirketin yeşil ışık yaktığına işaret ediyor.
Sarvikas, konuyla ilgili başka bir bilgi vermezken, kamera uygulamasına yönelik güncellemenin ne zaman yapılacağı da bilinmezliğini şimdilik koruyor. Ancak Nokia fanları, en azından bu konuda onayı aldıklarına sevinebilirler.
Ercan Uğurlu
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