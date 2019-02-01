Hollandalı kullanıcılar Facebook'u bırakıyor
Yeni bir ankete göre Hollandalı kullanıcılar Facebook'u terk ederken, Instagram büyümeye devam ediyor...
- Levent Öztürk
Hollanda'dan gelen yeni bir habere göre 2018 yılında 640000'den fazla kişi Facebook'u terk etti ve bunların 200000'i hesaplarını silerken geri kalanları yayın yapmayı bıraktı. Bu sayılar, 7000'den fazla kişi ile yapılan bir anketin cevaplarına göre elde edilmiş durumdalar. Ayrıca araştırmacılar, insanların Facebook'u terk etmelerine rağmen Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini buldular.
Anketin sonuçlarına göre bu genel terk ediş hareketi, genel olarak Facebook yerine Instagram'ı tercih eden 40 yaş altı kişilerden oluşuyor. Bu terk etmenin genel sebebinin güven kaybı olup olmadığı ise belli değil çünkü güven miktarı zaten düşüktü ve her yaş grubunda güven düşüşü yaşanmışken, temel olarak sadece 40 yaş altı kullanıcılar Facebook'u terk ediyorlar.
Anketi düzenleyen Newcom'un söylediğine göre Facebook hâlâ 10 milyon Hollandalı kullanıcıya sahip ve Instagram da bu sayının yaklaşık olarak yarısı kadar kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Facebook'un WhatsApp'ı ise 11.9 milyon kullanıcı ile en fazla kullanıcı sayısına sahip ve ülkedeki kullanıcı sayısı, bir önceki yıla göre %3 artmış durumda...
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