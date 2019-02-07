HoloLens geliştiricisi Apple'dan ayrıldı
HoloLens geliştiricisi Bar-Zeev, Apple'dan ayrıldı...
- Levent Öztürk
Variety'nin söylediğine göre Apple'ın AR alanındaki yöneticilerinden biri olan Avi Bar-Zeev, geçtiğimiz ay sessiz bir şekilde firmayı terk etmiş gibi gözüküyor. Eskiden Google ve Microsoft'ta da çalışan Bar-Zeev, Apple'a 2016 tarihinde katılmıştı ve ayrılmadan önce iki yıl boyunca firmada görev almıştı.
Bar-Zeev, Apple'da çalışmadan önce Microsoft'un HoloLens'in bulucularının arasında yer alıyordu. Apple'ın kendisini işe almasının sebebi de, muhtemelen bu deneyimden kaynaklanıyordu ve Bar-Zeev'in Apple'da AR başlığı üzerinde çalıştığı düşünülüyordu. Firma, yıllardır AR'ın önemi hakkında konuşuyordu ve AR/VR alanında bazı çok büyük satın alımlar yapmıştı.
Bar-Zeev'in Cupertino devinden ayrılmasının sebebi pek net olmasa da, eski işvereni için bol miktarda iyi sözü bulunuyordu. Firmadan ayrılmasını doğrulayan açıklamasında, Ocak ayında Apple'dan ayrıldığı ve ürün planları hakkında konuşmayacak olsa da, hayal edebileceği en iyi işten ayrılma olduğunu söylemekteydi.
Apple'ın AR hedeflerinin öncülerinden biri ayrılmış olsa da, genel olarak firmanın karma gerçeklik gözlüklerini geliştirdiği bekleniyor ve söylenene göre 8K ekranlara sahip olacaklar. Başlığın, 2020 yılında satışa sunulması bekleniyor.
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