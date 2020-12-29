Hometech ALFA 10TB ile Tasarım ve Güç Bir Arada

Teknoloji ürünleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan Hometech, ALFA 10TB ile performans ve mükemmelliğin sınırlarını zorluyor.

Hometech ALFA 10TB ile Tasarım ve Güç Bir Arada

Türkiye'nin öne çıkan teknoloji şirketlerinden Hometech, ALFA10TB klavyeli tablet bilgisayar ile işlevsellik ve performansı bir arada sunuyor. Şık ve minimalist tasarımıyla öne çıkan ALFA 10TB, entegre klavyesi ve uzun pil ömrüyle mükemmel bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Başta uzaktan eğitim, uygulamalar, oyunlar ve dijital eğlence ile dizi ve film platformlarını destekleyen 10TB modeli, bir tabletten beklenen her şeyi yüksek kalitesiyle sunuyor. ALFA 10TB'nin IPS teknolojisine sahip 10 inç'lik ekran, 1280 x 800 piksel çözünürlüğü ile HD seviyesinde bir görüntü kalitesine sahip.

5000 mAh'lık  3.7v  güce sahip  pili ile uzun saatler boyunca kullanım imkanı tanıyan ALFA 10TB, entegre klavyesi ile de  hem işte hem de okulda her an yanınızda olacak bir tablet bilgisayar...

ALFA 10TB'nin diğer özellikleri arasında MTK8168 İşlemci, 4 GB RAM, 2.0 MP'lik ön & 5.0 MP'lik arka kamera, Android İşletim Sistemi, 64GB'lık dahili hafıza,  MicroSD kart desteği  ve Wi-Fi bağlantı özelliği yer alıyor. Antutu hız testlerinde 100.000 üzerinde puan elde etmiştir.

Performans ve işlevsellik arayan kullanıcılar için tasarlanan ALFA 10TB 1,999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

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