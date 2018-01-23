Homofobik Hakaret, Büyük Ceza Getirdi

Overwatch League, homofobik hakaretler sonrası ilk büyük uzaklaştırma cezasını kesti!

Homofobik Hakaret, Büyük Ceza Getirdi

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