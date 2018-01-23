Homofobik Hakaret, Büyük Ceza Getirdi
Overwatch League, homofobik hakaretler sonrası ilk büyük uzaklaştırma cezasını kesti!
Overwatch League'in ilk günleri geride kaldı ve ligin başlangıç heyecanı yerini mücadele ve tartışmalara bırakmış durumda. Dallas Fuel oyuncusu Felix "xQc" Lengyel de bu mutlu günlerin sonunda, Houston Outlaws'ın eşcinsel oyuncusu Austin "Muma" Wilmot'a karşı yaptığı homofobik hakaretin ardından, hem League hem de Fuel tarafından uzaklaştırma cezası aldı. Wilmot, Fuel'e karşı kazandıkları galibiyetin ardından Lengyel'in simge cümlelerinden birini kullanmıştı ve daha sonra da Lengyel, kendi yayınlarından birinde Wilmot'a hakaret etmişti. Bu hakaret League'in, hem oyunlar sırasında hem de oyunların dışında profesyonel bir tutum sergilenmesini isteyen kurallarına aykırıydı
League, temel olarak Lengyel'e dört maçlık bir ceza ve 2.000 dolar para cezası vermişti. Ancak Fuel, Lengyel'in 10 Şubat tarihinde sona erecek olan 1. Aşamanın geri kalanı boyunca uzaklaştırılması kararını alarak bir adım daha ileri gitti. Ayrıca Lengyel, League prensiplerine uyması için psikolojik destek alacak.
Lengyel ise Wilmot'tan özür diledi ve bu özrü kabul edildi. Ancak bu durum, Overwatch League oyuncularının problemlerle karşılaştığı ile durum değil. Lengyel daha önce maçları bilerek kaybetmekle ve oyunun şikayet sisteminden faydalanmakla suçlanmışken, bazı diğer oyuncular, başkalarının karakterlerine seviye atlatmak için para almak ve hesaplarını paylaşmak ile suçlanıyordu. Bu yüzden de verilen cezaların bir diğer amacının, diğer oyunculara mesaj göndermek olduğu rahatlıkla söylenebilir...
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