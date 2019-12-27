Honda, 1949 Yılından Beri Ürettiği Motosikletleri Kutluyor!

Honda denince pek çok kişinin aklına, otomobil geliyor. Ancak işin aslı, Honda'nın motosiklet çalışmalarının (BMW'de de olduğu gibi) otomobillerinden çok daha eski bir geçmişe sahip olduğu.
Honda bu süre içerisinde orijinal Super Cub, Fireblade ve Goldwing gibi pek çok ikonik iki tekerlekli araç üretti ve küresel olarak yaşanan bütün bu başarılar, Honda'yı şu anda olduğu noktaya getirdi. Bu yüzden de Honda, 1949 yılından beri, 400 milyon motosiklet üretmiş olmasını kutluyor.
Bu sayının büyüklüğünü açıklamaya pek gerek olmasa da (Türkiye'de kişi başına neredeyse 5 motosiklet anlamına geliyor) karşılaştırma için belirtilebilecek bir diğer sayı, Volkswagen'in 65 yıldır üretmekte olduğu Beetle modelinin sadece 21,5 milyon ünite üretilmiş olması.
Yine etkileyici olan bir diğer sayı: Honda'nın 2018 itibariyle küresel olarak ürettiği motosiklet miktarı 20 milyon adet. Karşılaştırma adına Ford'un 2016 yılında küresel olarak sadece 6,429 milyon araç üretmiş olması belirtilebilir.
Tabii ki otomobillerin motosikletlerden daha karmaşık araçlar olduğu kesin ama bu farkın oldukça etkileyici olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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