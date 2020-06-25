Honda Civic Sedan Modelleri, Ana Vatanlarında Yolun Sonuna Geldi

Honda Civic'in sedan modeli, ana vatanı olan Japonya'da yolun sonuna geldi. Honda Civic Sedan, Japonya'da satıştan kaldırılıyor.

  • Levent Öztürk
Honda Civic Sedan, ana vatanına yine veda etti

Civic, Japon otomobil devi Honda'nın bugünlere gelmesinde önemli bir role sahip. Hatta son dönemlerde, Accord'un rakibi olarak görülüyor. Ancak Japonya içerisinde, Civic'in çok sevildiğini söylemek mümkün değil.

İşte bu durum, Honda Civic araçların sedan modellerinin, ana vatanlarında bir kez daha yolun sonuna gelmelerine yol açtı. Civic Sedan, 10 yıl önce de Japonya'da çok daha küçük araçların kullanılmaya başlanması ile satıştan kaldırılmıştı. Ancak Honda, Civic Sedanı yenilemesinden sonra, Japonya'da bir kez daha şansını denemeye karar verdi. Ne yazık ki bu deneme de pek başarılı olmadı ve Civic sedan bir kez daha satıştan kaldırılıyor.

Civic Hatchback ve Civic Type R satışları ise Japonya'da devam edecek. Yani tüm bir Civic markası satıştan çekilmiyor; sadece sedan modeller artık satılmayacak. Civic Sedan, günümüzde Japonya'da büyük bir araç olarak görülüyor ve küçük şehir araçlarına odaklanmış olan Japon alıcılara çekici gözükmüyor.

Honda'nın Roadshow'a yaptığı açıklamaya göre, Civic Sedan'ın Japonya için üretimi Ağustos ayında durdurulacak.

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