Honda'dan Dizel Araçlarla İlgili Yeni Karar
Dizel motorları bırakacağını daha önce açıklayan Honda, bu kararını hayata geçirmek için yeni bir karara daha imza attı!
- Zeynel A. Öztürk
"Dizelgate" skandalının ardından dizele karşı tepkiler, özellikle Avrupa'da devam ediyor. Almanya'da bir mahkemenin dizel motorları yasaklama kararının ardından üreticiler, dizeli bir kenara bırakıp elektrikli otomobil satmanın yollarını arıyorlar.
Honda da, daha önce 2025 itibariyle Avrupa'daki tüm otomobillerinin elektrikli veya hibrit olacağını açıklamıştı. Şimdi ise bu tarihi öne çekerek, Avrupa Birliği ülkelerinde, 2021'den itibaren tüm dizel otomobillerinin satışını durduracağını, elektrikli ve hibrit araçlarını öne çıkaracağını söyledi.
Bu değişiklikle birlikte firmanın hedefleri, 2021'de karbondioksit emisyonunun kilometre başına ortalama 95 gram olmasını isteyen AB hedefleriyle uygun hale gelmiş oldu.
Dizelden uzaklaşmak isteyen tek firma Honda da değil. Toyota da Avrupa pazarında dizel araçlarının üretimini durdurma kararını geçen sene almış ve hibrit otomobillere odaklanmaya başlamıştı. Emisyon testlerinde hile yaparken yakalanan Fiat Chrysler ise 2022'den itibaren yolcu otomobillerinde dizel kullanmayacak. Geçen sene Porsche de dizel araç sunmayacağını açıklamıştı.
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