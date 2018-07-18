Honda ve Panasonic'in yeni ortaklığı...
Honda ve Panasonic, yeni bir batarya ortaklığına imza attı!
Cuma günü Honda ve Panasonic rahat değiştirilmeyi sağlayacak yeni bir batarya ortaklığı planlarını duyurdu. Ancak bu anlaşma arabalar için değil, elektrikli motorlar ve batarya ile güçlendirilen diğer hareketlilik araçları için.
İki holding tarafından "araştırma deneyi" olarak tanımlanan bu anlaşma Endonezya'da yer alacak. Bu bölgenin de oldukça uyumlu olduğu söylenebilir. Endonezya sadece Dünya'nın en büyük üçüncü motosiklet piyasası olmasının yanı sıra hava kirliliği problemleri de yaşamakta.
Aralık ayında başlayacak olan programın ilk hedefinin içerisinde "birkaç düzine bölgede" şarj istasyonları kurmak olacak. Konsept çizimleri gösterilen istasyonlar aynı anda birden fazla Mobile Power Pack bataryayı şarj edebilme yeteneğine sahip olacaklar. Buradaki fikir, elektrikli motosikletler ve scooterlar gibi Honda ürünlerinin bataryaları bittiğinde uygun bir istasyon bularak dolu bir paket ile değiştirmeleri olarak gözüküyor.
Program en azından başlangıç aşamalarında Endonezya'nın West Java bölgesinde Bandung'da ve Bali'de Denpasar ve Kuta'da yer alacak.
Ortaklık, Honda'nın Mobile Power Pack ürününü kullanarak batarya değişimi üzerine odaklanacak ve ortak bir firma olarak Pt. HPP Energy Indonesia kurulacak.
Honda ve Panasonic'in ortak olarak başlattıkları tek çalışma da bu değil. İkili, aralarında Toyota ve Nissan'ın da bulunduğu diğer firmalarla solid-state (katı-durum) bataryalar üzerinde çalışmak için bir ortaklık kurmuşlardı. Libtec (Consortium for Lithium Ion Battery Technology and Evaluation Center) elektrikli araba bataryalarının menzilini 2030 yılına kadar 800 kilometreye çıkartmayı hedefliyor...
Levent Öztürk
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