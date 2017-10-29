Honda'nın Yeni Aracı Daha İyi Asistanlı Olacak!

Honda'nın Sports EV Konsepti, daha gelişmiş bir yapay zekâ asistanı sunuyor!

Honda'dan daha iyi asistanlı araba!

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