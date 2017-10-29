Honda'nın Yeni Aracı Daha İyi Asistanlı Olacak!
Honda'nın Sports EV Konsepti, daha gelişmiş bir yapay zekâ asistanı sunuyor!
Eğer Honda'nın Urban EV Concept'inin modern elektrikli araba teknolojisiyle eski ve kutu gibi tarzın güzel bir birleşimi olduğunu düşündüyseniz, Honda'nın sıradaki planı hoşunuza gidecek. Araba yapımcısı, yeni Sports EV Concept'i ortaya çıkardı, bu konsept bu kez yeni ve eski formülünü daha çevik bir araçta deniyor. 1300 Coupe izleri ile diğer bazı ilginç tasarım unsurlarına sahip (bir kısım dışında tamamen cam olan tavanın B-pillar sargısına bakın). Açıkçası şimdiye kadar gördüklerimiz arasında nispeten iyi görünen EV konseptlerinden. Honda şimdilik performans figürleri hakkında konuşmadı, ama asıl odak noktası arabanın içindeki yapay zekâ gibi görünüyor.
Bu senenin önceki zamanlarındaki NeuV konseptinde gördüğümüz gibi, Sports EV de Honda Automated Network Assistant'a sahip. Asistan, navigasyon gibi basit görevleri yerine getirmenin dışında, bir "duygu motoru" kullanıyor ve söylenene göre bu sürüşünüzü etkileyen duygularınızı ölçümlüyor. Honda "sürücü ve arabayı birleştiren" bir iletişim oluşturmak istiyor. Örneğin bozuk bir arka yola sapmışsanız arabayla aranızdaki böyle bir iletişim işinize yarayabilir.
Bu aşamada yalnız bir problem var: Urban EV Concept'in aksine, Honda ne zaman Sports EV üretimini yapacağını söylemedi. Bu bir hayal kırıklığı. Ama aracın hiç üretilmeme ihtimali olsa da, konseptin etkisini önümüzdeki yıllarda karşılaşacağınız arabalarda görebilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın