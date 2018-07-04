Honor 10 GT, 8GB RAM ile Geldi!
Çinli firma Honor'un yeni amiral gemisi Honor 10 GT, yenilikleriyle Honor 10 sahiplerini de sevindirdi!
Çinli telefon üreticisi Honor, yeni bir amiral gemisi tanıttı. Honor 10 GT, Nisan'da Çin'de piyasaya sürülen Honor 10'un iyileştirilmiş bir sürümü.
Honor 10 GT, Honor 10'un 6GB'lık RAM'ini 8GB'a yükseltiyor. GPU Turbo ve yapay zeka ile çalışan dengeleme işlevleri, telefonun ek özellikleri arasında. İşin ilginç yanı, Honor 10'un da bu yenilikleri alacak olması. GPU Turbo yüzde 30 daha az güç tüketimi vadederken işlemci verimliliğini yüzde 60 artırdığını iddia ediyor. Bu işlevin 15 Temmuz'da Honor 10 için kullanıma sunulacağı söyleniyor.
Honor 10, yeni Honor 10 GT'nin üç yeniliğinin ikisini alacağından ve geriye kalan tek fark RAM miktarı olduğundan, büyük bir yenilik sunmuyor gibi görünüyor. Honor 10 GT'nin başarısında fiyat, önemli bir etken olabilir.
Honor 10 GT'nin teknik özelliklerine yakından baktığımızda cihazın Android 8.1 Oreo ile çalıştığını, 5,84 inç full HD+ 2.5D kavisli IPS LCD ekranla geldiğini, 2240 x 1080 çözünürlük sunduğunu ve 18:9 ekran oranına sahip olduğunu görüyoruz. Huawei Kirin 970 SoC ile gelen cihazda Mali-G72 MP12 grafik yongası bulunuyor. Sadece 8GB RAM ve 128GB depolama sunan modeliyle piyasaya çıkacak olan cihaz, arka yüzünde bir 16MP RGB sensör ve bir 24MP monokrom sensör taşıyor. Önde ise 24MP'lik bir selfie kamerası var.
Hızlı şarj destekli 3.400mAh pille gelen Honor 10 GT, Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC ve USB Type–C gibi bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın ön yüzünde bir parmak izi sensörü ve kızılötesi sensörü de var.
Honor 10 GT, 24 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Cihazın diğer pazarlara ulaşıp ulaşmayacağına dair bir bilgi henüz elimizde bulunmuyor.
Zeynel A. Öztürk
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