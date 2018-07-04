Honor 10 GT, 8GB RAM ile Geldi!

Çinli firma Honor'un yeni amiral gemisi Honor 10 GT, yenilikleriyle Honor 10 sahiplerini de sevindirdi!

Honor 10 GT, 8GB RAM ile Geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR MISIN?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google Camera APK'sında İlginç Keşifler
Uygulama Geliştiricileri Gmail'inizi Okuyor
Dünya Kupası Rekorla Bitecek
Tesla'nın önemli bir ismi daha firmadan ayrıldı
Honor 10 GT, 8GB RAM ile Geldi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir