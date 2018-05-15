Honor 10 lansmanını canlı yayında izleyin...

Paranın alabileceği en iyi orta segment telefon iddiası ile gelen Honor 10 görücüye çıkıyor. Canlı yayında izleyin.

 

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