Honor 10 lansmanını canlı yayında izleyin...
Paranın alabileceği en iyi orta segment telefon iddiası ile gelen Honor 10 görücüye çıkıyor. Canlı yayında izleyin.
Londra'da gerçekleştirilen Honor 10 lansmanını sizler için yerinde takip ediyoruz. Lansmanın canlı yayınını bu sayfada izleyebilirsiniz. Çok kısa bir süre sonra da telefonu test edecek ve test sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Bir süredir Çin piyasasında satılmakta olan Honor 10 artık Avrupa pazarında da kendini göstermeyi hedefliyor.
Honor 10 neler sunuyor, fiyat/performans açısından nasıl bir tablo ile karşılaşıyoruz? Paranın alabileceği en iyi orta segment telefon iddiası ne kadar gerçek? Tüm bu soruların yanıtlarını kısa bir süre sonra CHIP Online'da bulabileceksiniz.
Cenk Tarhan