Honor 10'u Denedik; İşte İlk İzlenimlerimiz
Honor'un üst seviye telefonlara bile rakip olabilecek yeni telefonu Honor 10'u elimize alıp denedik!
Akıllı telefon dünyası, son bir senede birçok değişikliğe sahne oldu. "Çentik" üst seviye telefonların çoğu için vazgeçilmez hale gelirken, 18:9 ekran oranı da amiral gemilerinin standart bir özelliği haline geldi. Bu sırada yapay zeka, yeni işlemcilerin bir parçası oldu.
Honor 10, uygun fiyatı dışında yeni Huawei P20'yle birçok ortak noktaya sahip. Bunun nedeni, Huawei'nin Honor'un ana firması olması. Honor 10, Huawei P20'nin sahip olduğu tüm özelliklere sahip değil ancak aradaki fiyat farkını telafi etmek için böyle bir fedakarlığın yapılmış olması, son derece normal.
Tasarım ve Ekran
Honor'un yeni telefonunun tasarımına büyük önem verdiğini hemen fark edebiliyorsunuz. Huawei P20'nin gradyan efektine benzer bir görüntü sunan Honor 10, baktığınız açıya göre farklı bir ton ve görünüm kazanıyor. Honor 10'un ciddi görünümü bizim hoşumuza gitti ancak görünüm sıra dışı olduğu için sizin yorumunuz farklılık gösterebilir.
Phantom Green ve Phantom Blue gibi egzotik renkleri tercih etmiyorsanız, daha klasik görünen Black ve Glacier Gray seçenekleriniz de var.
Ekrana gelirsek, Honor 10'un ekranı Honor 9'dan daha büyük ancak telefonun kasasında önemli bir büyüme yok. Tek elle kolayca tutulabilen Honor 10, iPhone 8 Plus veya Galaxy S9 Plus gibi devasa bir telefon değil.
Telefonun 15 katman camdan oluşan ve ışığı etkileyici biçimde yansıtan arka yüzeyi, tasarımın en önemli yanlarından bir tanesi. Honor'a göre yeni telefonun üretimi, Honor 9'u üretmekten iki kat daha uzun sürüyor. Üretim süresiyle ilgilenmiyor olabilirsiniz ancak elinizde daha kaliteli bir telefon tuttuğunuzu hissediyorsunuz.
Cihazın etrafındaki metal çerçeve kaliteli görünümü pekiştirirken 3,5mm'lik kulaklık girişi ve USB-C portunun çoğu kullanıcıyı memnun edeceğinden eminiz.
Yeniden tasarlanan parmak izi tarayıcısı, arkada değil önde, ekranın hemen altındaki çerçeve bölümünde, camın altında yer alıyor. Burada Vivo X20 Plus konseptindeki gibi bir ekran-altı parmak izi tarayıcısından bahsetmiyoruz ancak sensör, tasarımı olumsuz etkilemiyor. Denemelerimizde parmak izi tarayıcısının isabetli ve hızlı çalıştığını gördük. Sensörün camın altında olması, isabet oranını etkilememiş gibi görünüyor.
Honor 10'da bir yüz tanıma teknolojisi de var ve kendimizi daha çok bu işlevi kullanırken bulduk. İşlev yüzünüzü güneş gözlüğüyle bile tanıyabiliyor ve başkalarının yüzleriyle telefonu açmıyor.
Honor 10'un 5,84 inç'lik 19:9 ekranı, üst kısmında iPhone X'teki gibi bir çentiğe sahip. Bu çentik, ön kamerayı ve yüz tarama teknolojisini üzerinde barındırıyor. Ekran çözünürlüğü ise Full HD+, yani Full HD'ye kıyasla biraz daha fazla pikseliniz var.
Yeni Honor'un ekranı parlak, temiz ve canlı. Kısacası biz ekrandan memnun kaldık. Ekranın etrafında bir miktar çerçeve hala var, bununla birlikte çentiğin boyutu, diğer amiral gemilerinde gördüğümüze kıyasla daha küçük. Çentikten hoşlanmayanlar, bu kısmın iki yanında siyah bir çubuk görünmesini tercih edebiliyorlar. Böylece çentiği kapatmış, ancak ekranı biraz küçültmüş oluyorsunuz.
Pil
Honor 10'un pili, Honor 9'un 3.200mAh'lik pilinden 200mAh daha güçlü, yani 3.400mAh. Burada bir geliştirme var ancak ekran boyutunun da arttığını unutmamak gerekiyor. Testimiz boyunca Honor 10'un bazı günlerde tek şarjla tüm günü çıkarmakta zorlandığını gördük. Ancak Honor 10'un henüz final yazılımı kullanmadığını ve bunun muhtemelen iyileşeceğini belirtmekte fayda var.
Hızlı şarj işleviyle gelen Honor 10, iki saatten kısa bir sürede şarj olabiliyor. Kablosuz şarj özelliği ise sunulmuyor.
Kamera
Honor 10, önceki Huawei ve Honor'larda olduğu gibi çift arka kamerayla geliyor. Bu kameralardan biri 24 megapiksel monokrom, diğeri ise 16 megapiksel renkli sensöre sahip. Otomatik modu kullanarak fotoğraf çektiğinizde iki sensör de kullanılıyor ve yakalanan kareler, tek, detaylı bir karede birleştiriliyor. Huawei P20'deki kadar işlev sunmasa da ortaya çıkan fotoğraf bizi etkiledi.
Honor, çektiğiniz fotoğrafları iyileştirmek için yapay zekadan faydalanıyor. Yani kamera yazılımı, fotoğrafın karanlık bölgelerini aydınlatmak, odak noktasını değiştirmek için bazı algoritmalardan faydalanıyor ve size en iyi sonucu sunmaya çalışıyor. Honor'a göre yeni telefon, 22 farklı sahneyi algılayabiliyor ve buna dayanarak görüntüyü geliştirebiliyor.
Testlerimizde bu işlevin başarılı olduğunu gördük. Fotoğrafların yapay zeka geliştirmeleri olmadan nasıl göründüğüne bakabiliyorsunuz ve yapılan geliştirmeleri beğenmezseniz, orijinal fotoğrafa dönebiliyorsunuz. Pro modunda ise oynayabileceğiniz çok sayıda ayar bulunuyor.
Ön yüzdeki 24 megapiksellik kamera, sosyal medya için fazlasıyla kaliteli görüntüler yakalayabiliyor. Portre modunda selfie'leriniz için çeşitli ışıklandırma efektleri seçebiliyorsunuz.
Performans
Honor 10, Huawei'nin en yeni ve en iyi işlemcisi Hisilicon Kirin 970 ile geliyor. Test boyunca telefonda herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Testimizde 4GB RAM'e sahip sürümü kullandık ancak Honor'un bölgelere göre 6GB RAM'e sahip bir model sunacağını da söyleyelim.
64GB veya 128GB depolama alanı sunan telefonda microSD desteği bulunmadığını belirtelim.
İlk Karar
Honor 10'la ilk tecrübemiz gayet olumluydu ancak daha net bir karar vermemiz için telefonu baştan sona incelemememiz gerekecek. Honor'un bir kez daha rakipleri fiyatıyla ve yetenekleriyle zorlayacak bir telefon üretmiş olması heyecan verici. Honor 10'un öne çıkan özelliklerini kamera, tasarım ve ekran olarak sıralayabiliriz. Pil ömrü konusundaki kararımızı detaylı testimizde vereceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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