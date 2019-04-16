Honor 20 İçin Beklenen Tarih Açıklandı!

Hnor 20'nin resmi tanıtım tarihi, çok ilginç bir şekilde açıklandı: 444+4x4x4+(4+4)/4+44/4...

Honor 20 İçin Beklenen Tarih Açıklandı!

Honor'un yeni amiral gemisi telefonu Honor 20'nin Nisan ayı sonunda tanıtılması zaten bekleniyordu. Ama şimdi, resmi tanıtım tarihi, çok ilginç bir şekilde açıklandı: 444+4x4x4+(4+4)/4+44/4. Bu ilginç açıklamada yer verilen işlemin sonucu 521. Yani telefon, beşinci ayın 21. günü olan 21.05 tarihini işaret ediyor; ya da daha açık konuşmak gerekirse 21 Mayıs...

Çok fazla 4 rakamının kullanılması da elbette bir anlam taşıyor. İlk ihtimal, Honor 20'de 4 arka kameralı bir sistemin kullanılacak olması. Bu da telefonu, Huawei P30 Pro seviyesine taşıyabilir. Bilindiği gibi Honor, Huawei'in alt markası.

İkinci bir ihtimal ise, 21 Mayıs'ta 4 farklı modelin tanıtılması. Bu modeller Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite ve Honor 20 5G olabilir. Ama bu iki ihtimalden hangisi daha güçlü derseniz, bizim oyumuz ilk ihtimalden yana.

Her ne olursa olsun, kesin olan tek şey tanıtımın, 21 Mayıs günü Büyük Britanya'da yapılacak olması. Yani diğer soru işaretlerinin cevaplarını almak için çok fazla beklememize gerek yok.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
iOS 13'te İşte Bunlar Olabilir!
ASUS Republic of Gamers'tan ROG Strix Helios!
Galaxy S10 Kamerasına Gece Modu Geliyor
Galaxy A80 ve Galaxy S10 Karşı Karşıya!
Verilerinizi Yedeklerken Bu Hatalara Düşmeyin

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost