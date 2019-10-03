Honor 20 İnceleme
Fiyatıyla rekabetçi amiral gemisi Honor 20'yi tüm detaylarıyla inceledik.
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de tanıtılan Honor 20, çok geçmeden elimize ulaştı ve o günden bu yana telefonu kullanıyoruz. Özellikle fiyatıyla iddialı bir amiral gemisi olan Honor 20, 4799 TL ile yakın zamanda tanıtılan amiral gemileri arasında nispeten fiyat avantajı yaratıyor. Özellikle sahip olduğu özelliklerle Huawei P30 ve P30 Pro modellerine oynayan Honor 20, fiyat olarak da bu iki modelden daha ucuza satın alınabiliyor. Galaxy Note 10'dan ise 2 kat daha ucuz. Telefonun teknik kadrosuna, performansına ve akılları kurcalayan Google konusuna da geleceğiz. Şimdi Honor 20'yi tüm detaylarıyla incelemeye başlayalım, önce tasarımla sözü açalım.
Honor 20: Tasarım
Honor 20, oldukça şık tasarıma sahip bir akıllı telefon oluyor. Son dönemde gördüğümüz pek çok amiral gemisi modeli gibi modern tasarım çizgisinde olan telefonda, arka yüzey cam, kenarlar ise metalik malzeme içeriyor. Yuvarlatılmış köşeler ve kavisli hatlarla ele iyi oturan telefon, 7.9 mm kalınlığında ve 174 gram ağırlığında.
Elimizde mavi renkli seçeneğiyle bulunan Honor 20, siyah rengiyle de tercih edilebilir. Ancak her iki renk de, telefonun parlak yüzeyi nedeniyle parmak izlerini gösterecek.
Honor 20'nin çevresine baktığımızda, sol tarafta SIM kart çekmecesini görüyoruz. Çift SIM kart desteği gösteren telefonda, herhangi bir microSD kart slotu ise yok. Yani bu telefonda hafızayı fiziksel olarak genişletemiyorsunuz. Sağ tarafta ses butonlarını bulunduran Honor 20, hemen altında da güç butonu olarak parmak izi sensörünü beraberinde sunuyor. Sony'nin Xperia telefonlarından aşina olduğumuz bu kullanım şekli, Honor 20'de güzel durmuş. Yerini oldukça beğendiğimiz sensörün bir hayli hızlı çalışmasıyla da birlikte, telefonu kolaylıkla açabiliyorsunuz. Bu arada telefonda ayrıca bir yüz tanıma fonksiyonunun olduğunu da söyleyelim.
Alt kenara geldiğimizde, burada da USB-C portu ile hoparlör mazgalını buluyoruz. Telefonda herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. Ayrıca telefonda stereo hoparlör desteği de bulunmuyor.
Bu arada Honor 20, bize İstanbul temalı bir kutu içeriğiyle beraber geldi. Kaldı ki toplantıda da telefonun satış noktasında bu şekilde satılabileceği söylenmişti. Ancak kutu içeriğinde farklılık olabilir. Yine de bizim elimizdeki kutu içeriğinde HONOR AM61 Bluetooth kulaklığın, ayrıca bir koruma kılıfının olduğunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi, muhtemelen zaten siz de satın almaya karar verirseniz, bu aksesuarlarla beraber edineceksiniz.
Honor 20: Ekran ve İşletim Sistemi
Honor 20'nin ekranında dikkati ilk çeken nokta, köşede yer alan delik oluyor. Son dönemde bazı telefon modellerinde çentik yerine kamera için bu deliği görüyoruz. Hatırlarsanız Note 10+'ta bu delik, ekranın ortasına konumlandırılmıştı. Honor 20'de ise bunu köşede görüyoruz.
Telefonun ekranı 6.26 inç boyutunda. Çözünürlüğü ise 1080x2340 piksel olarak karşımıza çıkıyor. 19.5:9 görüntü en – boy oranı sunan telefonda, piksel yoğunluğu ise 412 ppi.
Ekranın görüntü anlamında beklentimizi karşıladığını söyleyebiliriz. Görsel kalitesi gayet yerinde olan telefonda panel IPS LCD olarak tercih edilmiş. Canlı renkler ve net beyazlar ile görsel denge gayet yerinde. YouTube, Netflix ve diğer servislerde video ve film izlerken görsel kaliteden olduğu kadar, ekran boyutundan da istifade edeceksiniz. Öte yandan 19.5:9 görüntü en – boy oranının artık yalnızca video servislerinde değil, pek çok oyunda da desteklendiğini belirtelim.
Bu arada ekran koruması standart olarak belirtilmemiş olsa da, Honor 20'nin ekranı üzerinde halihazırda bir koruma filminin bulunduğunu da söyleyelim.
Honor 20'de işletim sistemi olarak Android 9 yer alıyor. Kendi Magic arayüzünü kullanan telefon, Magic 2.1 yazılım sürümüyle geliyor. Daha önce kullanmayanlar bu arayüze alışmakta biraz zamana ihtiyaç duyabilirler. Ancak Huawei telefon kullananlar daha kolay adapte olacaklardır.
Menüsüz bir arayüzün sahibi olan telefonda, aşağıdaki navigasyon tuşlarının kullanımını sistem gezintisi kısmından düzenleyebiliyor, öte yandan Huawei modellerinde de gördüğümüz pratik yöntemleri de işletim sisteminde görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında bulacağınız kısayollar ve hareketler kısmında da görebileceğiniz gibi, mesela ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklem yeriyle ekrana çift tıklamanız, ekranı iki uygulamaya paylaştırmak için ise yine parmağınız ile ekrana çizgi çekmeniz yeterli oluyor. Bunun dışında yine telefonda tema seçeneklerini değiştirebilir, ekranı üstten aşağı kaydırdığınızda önemli kısayolların bu çekmeceye yerleştirildiğini görebilirsiniz. Bunlar arasında NFC, ekran kaydı, göz konforu ve kablosuz projeksiyon gibi işe kullanışlı kısayollar bulunuyor.
Honor 20: Teknik Özellikler ve Performans
Şimdi gelelim Honor 20'nin teknik kadrosuna. Teknik kadro bakımından Huawei P30'lar ile önemli ölçüde benzer olan Honor 20, Kirin 980 işlemciden güç sağlıyor. 7nm fabrikasyon süreci eseri olan yeni nesil Kirin 980 işlemci, 8 çekirdekli yapıda ve telefonu dönemin amiral gemileri arasında performans açısından yerleştiriyor pek tabii. Saf işlemci gücü bakımından değerlendirdiğimizde, Honor 20'nin Geekbench tek çekirdek skoruyla 3319 puan, çoklu çekirdek performansıyla ise 9723 puan topladığını görüyoruz. Bu skorları, diğer rakip modellerin yanına koyduğumuzda, karşımıza çıkan tablo Honor 20 için oldukça iddialı. Huawei P30 ve P30 Pro'nun bir basamak önünde yer alan Honor 20, yine de Kirin 980 işlemcisi ile Samsung'un Exynos yonga setinin gerisinde kalıyor. Note 10 ve S10 Plus modelleri bu tabloda tepede yer alıyor ki öncesinde de S9 ve Note 9 ikilisini görüyoruz.
Geekbench çoklu çekirdek performansına geldiğimizde, burada da işlemcinin tüm çekirdekleri çalıştığında Honor 20'nin Huawei P30 ve P30 Pro'nun arasında kaldığını görüyoruz. Telefonun bu senaryoda ürettiği toplam puan, 9723 olurken, bu kategoride lider Snapdragon 855 işlemcisiyle Xiaomi Mi 9 -ki fiyat olarak da Honor 20'nin direkt rakibi oluyor bu model.
Telefonun AnTuTu Benchmark sonucundan da bahsedelim. Bu senaryoda 289313 puan toplayan telefon, şu an tepede yer alan 4'üncü model oluyor. İlk 3 sırada ise yine Xiaomi Mi 9, Note 10+, S10+ yer alıyor. Honor 20 ile aynı basamakta da aynı işlemciyi kullanan Huawei P30 ve P30 Pro'yu görüyoruz.
Honor 20, 6 GB RAM sahibi. Depolama biriminin de 128 GB tutulduğu telefonda, microSD kart desteğinin olmaması ise oldukça üzücü. Eğer ek depolama alanına ihtiyaç duyarsanız, USB yoluyla farklı aksesuarlar kullanmanız veya yazılım yoluyla yedeklemede bulunmanız gerekecek.
Yine Honor 20'de yer alan grafik işlemcinin de Mali-G76 olduğunu söyleyelim. Tüm teknik kadro zaten telefonun günlük kullanımda yeterince performanslı çalışmasını sağlayacak ölçüde. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Öte yandan cep telefonuyla fazla oyun oynayanlar için yine Honor 20'nin gerekli eğlenceyi sunacak bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullandığımız süre boyunca PUBG'yi ve Asphalt 9'u yüksek grafik ayarlarında oynadık. Gayet akıcı bir deneyim elde ediyorsunuz.
Peki, Honor 20'nin pil performansı nasıl?
Honor 20'de 3750 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu batarya ile hafif ve orta derecede kullanımlarda, telefonla iki günü tamamlayabilirsiniz. Eğer çok fazla fotoğraf çekimi yapıyorsanız ve biraz da oyun oynuyorsanız, o halde günü yine rahat tamamlayabiliyorsunuz. Ancak daha yoğun multimedya kullanımlarınızda, telefonu gün içinde şarj etmeniz gerekecek. Burada da yardımınıza 22.5W'lık hızlı şarj cihazı koşuyor. Bu sayede telefonu yarım saat içinde yüzde 50 oranında şarj edebiliyorsunuz. Telefonun tam kapasite şarj olması ise 1 saat 59 dakika sürüyor. Bu arada telefonda kablosuz şarj desteğinin bulunmadığını da son olarak söyleyelim.
Honor 20: Kameralar
Gelelim şimdi Honor 20'nin kameralarına. Telefonda ön yüzde ekrana entegre olarak yer alan ön kamera, 32 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyaframlı olarak yerleştirilmişken, bu kamera ile Full HD video kaydı yapabiliyor, HDR fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kamerası ile dengeli ve keskin fotoğraflar çekebilen Honor 20, burada yine yapay zeka desteğinden faydalanıyor ve portre modunda nispeten alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyor.
Honor 20 as oyuncularını ise arka tarafta sunuyor. Arkada 4 kamera dizilimine yer veren Honor 20, burada yer verdiği dört mercek kurulumu ile günün sonunda iyi sonuçlar verse de, ayrıntılara girdiğimizde o kadar da etkilenmediğimizi baştan söyleyelim.
Kameralardan temel olarak bahsedecek olursak, 48 MP ölçüsünde Sony IMX 586 ana kamera bulunduran Honor 20, bu kamerasıyla geniş açılı fotoğraflar çekerken, f/1.8 diyafram açıklığı sunuyor. Yine bu mercek faz algılamalı otofokus desteğine sahip. Varsayılan olarak 12 MP olarak çalışan ana kamerayı ayarlardan 48 MP'e getirerek daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca burada yine yapay zeka destekli ultra netlik modu da bulunuyor.
Ultra geniş açılı kamera ise 16 MP ölçüsünde ve f/2.2 diyaframlı olurken, 117 derecelik açıya sahip.
Telefonda 3'üncü ve 4'üncü kameralar, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamerası oluyor.
Kamera arayüzünden 1x, 2x ve geniş açılı çekimler arasında dolaşabiliyor, bu sayede farklı açılardan fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. 1x'te yapacağınız çekimler -özellikle ışık koşulları da iyiyse- ortaya gerçekten oldukça net ve renkli kareler çıkartabiliyor. 2x'e geçtiğimizde ise, ana görüntüyü kırparak karşınıza getiren telefon, bu koşulda grenleri belli edebiliyor. Geniş çekime geçtiğinizde ise renkler nispeten daha solgun bir hal alıyor.
Yapay zeka elbette arka kamerada etkin bir rol oynuyor. Üst taraftan etkileştirdiğiniz yapay zeka aktifken, renkler gerçek anlamda parlayabiliyor. AI modu, çekimlerinizde genel olarak canlılığı arttırıyor.
AI modunda ışık koşulları düştüğünde ise, sonuçlar bulanık bir hal alabiliyor. Ancak gece modunda çekim yaparsanız, detayların daha belirgin olduğunu görebiliyorsunuz.
Ancak başta da söylediğimiz gibi, Honor 20 ile gerçekten güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün ve öte yandan bu kareleri çekmek için çok ince ayar yapmanız da gerekmeyecek.
Honor 20 ile çektiğimiz örnek fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak Honor 20 dengeli bir model olmuş. Son derece hızlı, iyi tasarlanmış, canlı ekrana sahip, iyi pil ömrü ve yetenekli 4 objektifli bir kamera ile beraber geliyor. Fiyatının da sınıfındaki rakip modellere göre oldukça iyi olduğunu, rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. 4799 TL fiyatla satışta bulunduğunu da tekrar hatırlatalım. Eksiklikleri de var, onlardan da bahsettik. Honor 20 ile elbette akıllarda yer alan önemli bir soru ise, telefonun Google güncellemelerini alıp almayacağı yönünde olacaktır. Özellikle Huawei'nin son modeli Mate 30'la beraber servisleri askıya alan Google, şimdilik piyasada bulunan Honor ve Huawei telefonları destekleme sözü vermiş durumda. Ancak Android güncellemelerini ne kadar süre içinde alabilecekleri ve Google Play Store'a ne kadar süreyle erişecekleri açık değil. Ancak bizce, kısa vadede herhangi bir sorun yaşanmayacak. İleride ne olacağını ise hep beraber göreceğiz.
CHIP Online Notu: %80
Artılar
+ Parmak izi sensörünün yeri
+ Şık tasarım
+ Canlı ekran
+ Hızlı performans
+ Fiyatıyla amiraller arasında iyi bir opsiyon
+ İyi pil ömrü
Eksiler
- Stereo ses yok
- microSD kart desteği yok
- Kulaklık girişi yok
- Kablosuz şarj yok
- Loş ışıkta fotoğraf kalitesi
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın