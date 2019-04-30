Honor 20 Lite Resmi Olarak Tanıtıldı
Honor'un beklenen telefonlarından Honor 20 Lite, resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...
Honor 20 Lite, Çinli firmanın 21 Mayıs'taki etkinliği öncesinde resmi olarak tanıtıldı. Böylece Honor 20 ve 20 Pro'dan önce Lite ile tanışmış olduk.
15 Mayıs'ta satışa sunulacak olan Honor 20 Lite'ın fiyatı 249,99 sterlin olacak. 6,21 inç Full HD+ ekrana sahip olan telefon, Kirin 710 yonga seti, 4GB RAM, 128GB dahili depolama, microSD slotu, 32MP ön ve kamera ve EMUI 9.0 arayüzüyle kaplı Android 9 Pie ile geliyor.
Honor 20 Lite'ın asıl yetenekleri, arkasındaki üçlü kamerada. Arka yüzde 48MP'lik ana sensör, portre modu ve derinlik efekti için 2MP'lik derinlik sensörü, 120 derecelik 8MP'lik sensör bulunuyor. Bu fiyat seviyesindeki rakip telefonların sadece iki kamerayla geldiğini düşünürsek, Honor 20 Lite'ın sundukları etkileyici.
Telefonun arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Cihazın alt kısmı ise kulaklık girişine, microUSB portuna ve hoparlöre ev sahipliği yapıyor.
Phantom Blue ve Midnight Black renk seçenekleriyle gelen Honor 20 Lite, 15 Mayıs'tan itibaren, yani Honor 20 ve Honor 20 Pro'dan önce, Amazon, Carphone Warehouse gibi belirli mağazalarda satışa sunulacak.
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