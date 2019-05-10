Honor 20 Pro'da 4 Kamera Olacak
Honor 20 Pro ile ilgili gelen yeni sızıntılara göre telefonda tam 4 kamera yer alacak.
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlarda kamera sayıları her geçen gün artıyor. Yeni dönemde çıkacak olan telefonlarda da bu trendin izlendiğini göreceğiz. Ancak elbette sadece kamera sayıları artmıyor, özellikleri de yenileniyor. Zum miktarları yükseliyor, yapay zeka yetenekleri iyileştiriliyor ve makro çekim özellikleri genişliyor. Bunlara sahip olacak modellerden biri de Honor 20 Pro.
Artık yakın zamanda tanıtılması beklenen Honor 20 Pro için yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. Bilgilere göre Honor 20 Pro'da 4'lü kamera dizilimi yer alacak. Telefonda ana kamera 48 MP ölçüsünde f/1.4 diyaframlı olacakken, ona 16 MP f/2.2 diyaframlı ve 117 derecelik süper geniş açılı bir lens eşlik edecek. Diğer iki kamera ise 3x zum yeteneğine sahip 8 MP f/2.4 telefoto lens ve 2 MP ölçüsünde f/2.4 makro lens olacak.
Kağıt üzerinde oldukça etkileyici görünen bu kamera detayları, Honor 20 Pro'da vücut bulur mu şimdilik kestirmek zor. Ancak Honor 20 Pro bu özelliklerle gelirse adından bahsettirmeyi başarır gibi duruyor.
Honor 20 Pro'nun diğer sızan özellikleri arasında ise 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri, Kirin 980 işlemci, 256 GB'a kadar depolama alanı yer alıyor. Daha fazlası için Honor 20 Pro tanıtımını bekliyoruz.
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