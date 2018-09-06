Honor 8X Duyuruldu. Yakında Satışa Çıkıyor!

Honor 8X, Çin'de sessiz sedasız tanıtıldı! İşte, çok geçmeden satışa sunulacak olan 8X'in sundukları...

Honor 8X duyuruldu. Yakında satışa çıkıyor!

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