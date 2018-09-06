Honor 8X Duyuruldu. Yakında Satışa Çıkıyor!
Honor 8X, Çin'de sessiz sedasız tanıtıldı! İşte, çok geçmeden satışa sunulacak olan 8X'in sundukları...
Honor 8X, Çin'de duyuruldu. Şu an için Çin'de satışta bulunan yeni telefon, çok kısa bir süre içinde diğer ülkelerde de satışa çıkacak. İlk olarak Amerika ve İngiltere'de satışa çıkması planlanan Honor 8X, ekim ayından itibaren bu pazarlarda bulunabilecek. Avrupa pazarı için ise şimdilik net bir tarih yok. Peki, Honor 8X neye benziyor, ne gibi özellikleri var; şimdi biraz daha yakından bakalım.
Honor 8X, 6.5 inç büyüklüğünde ve 1080x2340 piksel çözünürlüğünde bir ekranın sahibi. Evet, telefonun boyutları bir hayli büyük. Honor 8X, bu ekranıyla 6.4 inçlik Samsung Galaxy Note 9'dan da büyük bir telefon oluyor. Bunun faydasını özellikle ekran – gövde oranında görüyor. Zira 19.5:9 görüntü oranı sunan Honor 8X'in ekran – gövde oranı tam yüzde 91 seviyesinde.
Metal çerçeve ve arka yüzü cam malzeme kaplı Honor 8X, 7.8 mm kalınlığa sahip. Telefonun ağırlığı da 175 gram.
Honor 8X performansı nasıl?
Elbette Honor 8X'in en merak edilen yanı, performansı. Teknik kadro ve çevresinde şekillenenler ile de özellikle Çin pazarının ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Honor 8X, Kirin 710 işlemciden güç alıyor. 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle sunulan telefon, orta segmentin bir üyesi oluyor. 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri de mevcut. Ayrıca telefonda bir parmak izi sensörü de yer alıyor.
Arka yüzünde 20 MP ve 2 MP çift kamera kurulumu içeren telefon, ön tarafta da 16 MP ölçüsünde bir kamera getiriyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3750 mAh seviyesinde.
Peki, Honor 8X fiyatı nedir? Çin'de 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneğiyle 205 Dolar karşılığı satılmaya başlayan Honor 8X, 6 GB / 128 GB kombinasyonuyla da 280 Dolar olarak fiyatlanmış.
Ercan Uğurlu
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