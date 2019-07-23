Honor 9X Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Honor'un yeni telefonu 9X ve 9X Pro Çin'de tanıtıldı. İşte Honor 9X ve Honor 9X Pro'nun özellikleri...
- Ercan Uğurlu
Honor'un iki yeni akıllı telefonu Honor 9X ve 9X Pro Çin'deki bir lansman ile tanıtıldı. Yeni telefonlar önemli özelliklerle gelirken, Çinli şirketin de yeni modellerle ilgili önemli açıklamaları oldu.
Şirket, 9X'in çok daha güçlü bir Wi-Fi performansı sunacağını söylerken, aynı zamanda ürünün Süper Wi-Fi penetrasyonuna sahip olacağını ve iki duvardan geçen sinyalleri dahi net bir şekilde alabileceğini iddia ediyor.
Yine merak edilen bir diğer nokta olan ısı dağılımı konusunda da iddialı olan şirket, yeni telefonların sıvı soğutma teknolojisine sahip olduğunu söylerken, böylece uzun soluklu oyun seansları için uygun olduğuna da işaret etmiş oluyor.
Honor 9X ve 9X Pro Özellikleri Neler?
Peki, yeni telefonların özellikleri neler? Hem Honor 9X hem de 9X Pro 6.59 inç boyutunda bir ekranla geliyor ve aynı panel ile çözünürlüğü paylaşıyorlar. 19.5:9 ekran oranı sunan ekranlar, IPS LCD panele sahip ve 391 ppi seviyesinde piksel yoğunluğu içeriyorlar.
Android 9 işletim sistemini çalıştıran telefonlarda HiSilicon Kirin 810 işlemci mevcut. 8 çekirdekli yapıda bu işlemciye Mali-G52 grafik yongası eşlik ediyor.
Honor 9X ve Honor 9X Pro arasındaki farkı genel olarak kamera ve RAM kapasitesi gibi noktaları yaratıyor diyebiliriz. Honor 9X'te 4 GB ve 6 GB RAM seçeneği yer alırken, Honor 9X Pro'da 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor.
Kamera tarafına geldiğimizde ise, Honor 9X Pro'da arka tarafta 3'lü kamera diziliminin yer aldığını görüyoruz. Honor 9X Pro'da 48 MP, 8 MP ve 2 MP şeklinde 3'lü kamera seti bulunurken, Honor 9X'te ise bu kameralar 48 MP ve 2 MP olarak tercih edilmiş. Her iki telefonda da ön kameralar 16 MP olarak pop-up şeklinde ayarlanmış.
Honor 9X'in fiyatı 180 Euro olarak etiketlenirken, Honor 9X Pro'nun fiyatı ise 290 Euro.
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