Honor Earbuds 2 Lite İncelemesi

Gittikçe kızışmaya başlayan TWS kulaklıklar arasına yeni bir model de Honor'dan geldi. Bu kategoride son zamanda çok sayıda yeni ürün inceledik ve hepsinin birbirine göre artıları ve eksileri var, elbette fiyat da bunları belirleyen en temel kıstası oluşturuyor. Honor Earbuds 2 Lite modeli kısa bir süre sonra satışa çıkacak. Fiyatı ise Honor Türkiye'den aldığımız bilgiye göre 499 TL olacak. Bu fiyat etiketiyle de rakipleriyle arasında iyi bir fiyat çizgisi sunduğunu baştan söyleyebiliriz, böylece oldukça rekabetçi konumda.
Bu arada bir isim karışıklığını da yeri gelmişken düzeltelim. Honor'un bu kulaklığını internette arattırdığınızda bazı yerlerde Earbuds 2 SE şeklinde de görebiliyorsunuz. Yurt dışında bu şekilde de anılıyor, fakat ülkemizde Earbuds 2 Lite ismiyle satışta olacak. Bunu da kafa karışıklığını gidermek adına söylemiş olalım.
Şimdi gelelim kulaklığa.
Honor Earbuds 2 Lite Tasarımı Nasıl?
Öncelikle tasarım açısından değerlendirecek olursak, gayet güzel ve sade bir tasarım yapısının benimsendiği Earbuds 2 Lite, elimizde beyaz renkli şarj kutusu ve tomurcukları ile bulunuyor. Kimi modeller gibi açık tasarım değil, kulak kanalına doğru yerleşen silikon başlıklı bir yapının tercih edildiği Earbuds 2 Lite, kulakta oldukça rahat duruyor. Kutu içeriğinde 2 tip silikon başlık daha var, kulağınıza uygun olanı seçmeniz, hem konfor hem izolasyon hem performans açısından bilhassa önemli.
Kulaklığı eşleştirmek oldukça basit. Kulaklığın sağ kenarındaki tuşa basılı tutarak Bluetooth fonksiyonunu açabiliyorsunuz. Telefonunuza indireceğiniz AI Life uygulaması üzerinden çok basit şekilde bu kulaklığı telefonunuzla eşleyebiliyorsunuz. Hem Huawei, hem Samsung telefonla denediğimiz kulaklık, AI Life uygulamasının iOS işletim sisteminde de yer alması sayesinde, o tarafta da destekleniyor; iPhone kullanıcıları da bu anlamda sorun yaşamayacaktır.
Aktif Gürültü Engelleme Özelliği Nasıl Çalışıyor?
Özellik olarak baktığımızda, bu kulaklıkta ANC, yani Aktif Gürültü Engelleme özelliğine yer verilmiş olması sevindirici. Ayrıca bir Farkındalık modu da bulunuyor, bu sayede kulaklıkları kullanırken ister çevre gürültülerini engelleyebiliyor, ister çevrenizden gelen sesleri net şekilde duyabiliyorsunuz. Gürültü engelleme özelliğini, bu sınıf kulaklıklar arasında baktığımızda yeterli seviyede bulduğumuzu söyleyebiliriz; özellikle kendinize uygun silikon başlığı seçer ve kulaklığı da kulağınıza tam olarak oturtursanız, çalan müzikle beraber metrobüs gibi toplu taşıma araçlarındaki sesin hafiflediğini fark ediyorsunuz. Elbette bu fiyat sınıfındaki kulaklıktan bu konuda çok da büyük beklentiye girmemek gerektiğinin de altını çizelim.
Honor Earbuds 2 Lite Uygulama Desteği
Gürültü engelleme özelliği ile Farkındalık modu arasındaki geçişi, kulaklığın çevresindeki dokunmatik yüzeylerle yapabileceğiniz gibi, direkt olarak AI Life uygulaması üzerinden de seçebiliyorsunuz. Uygulama içindeki Hareketler menüsüne girdiğinizde, burada hem sağ hem sol kulaklık üzerine yapacağınız dokunuşlarda hangi özelliklerin kullanılabileceğini görüyorsunuz. Şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, sesli asistanı çalıştırabiliyor veya gürültü kontrolü sağlayabiliyorsunuz.
Uygulama içinde gördüğümüz eksikliklerden biri, bir ekolayzır ayarının bulunmaması oluyor. Uygulama üzerinde ekolayzır ayarı yapabilsek daha iyi olabilirdi, ancak bu noktada telefonunuzun ses özelliklerini kullanmanız gerekiyor.
Honor Earbuds 2 Lite Ses Performansı Nasıl?
Ses performansına gelecek olursak, temel anlamda tatmin edici bulduğumuzu söyleyebiliriz. Telefon görüşmelerinde sesi net şekilde iletebilen Earbuds 2 Lite'de 10 mm'lik sürücüler kullanılıyor. Bu sürücülerle beraber özellikle müzikal performansta, orta – yüksek frekansta, daha belirgin vokaller oldukça tatmin edici. Fakat pes sesler, yani biraz daha bas seslerin kendini hissettirmesini istiyorsanız, bu anlamda pek de tatmin etmeyeceğini söylemek lazım. Bu anlamda farklı modellere yönelmeniz doğru olabilir.
Earbuds 2 Lite, FreeBuds 4i, Enco Air, Galaxy Buds 2 Karşılaştırması
Honor Earbuds 2 Lite'ı inceleme aşamasında hazır elimizin altında olunca, daha önce incelediğimiz Huawei Freebuds 4i ve OPPO Enco Air modelleriyle de karşılaştırdık. Her 3 kulaklıkta da aynı şarkıları dinlediğimizde, mesela Hotel California şarkısında, Earbuds 2 Lite'ın diğer 2 kulaklığa göre daha çok tiz ses verdiğini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Benzer konu Moby – Flower şarkısı için de geçerliydi. Bu anlamda tiz ve pes dengesi ne yazık ki pek de iyi kotarılmamış demek mümkün. Fakat bunun karşılığını da fiyat avantajı olarak sunduğunu söyleyelim. Zira Freebuds 4i de Enco Air de Earbuds 2 Lite'a göre biraz daha pahalı modeller.
Öte yandan mesela şu sıralar yeni tanıtılan Samsung Galayx Buds2 modeli de elimizde ve onu da bu karşılaştırmaya soktuğumuzda, bu 3'lü arasında çok daha iyi bir ses performansı sağladığını söylemek gayet mümkün, ancak yine fiyatı tabii ki Earbuds 2 Lite'a göre çok daha yüksek o modelin, 999 TL. Bu anlamda direkt rakip değil, sadece merak ettiğimiz için denedik, bilginiz olsun.
Bu arada bu mini karşılaştırmayı aynı ses seviyesinde ve her bir kulaklık için aynı ekolayzır ayarlarını kullanarak yaptık. Elbette siz telefonunuzdaki ses ekolayzır ayarlarını düzenleyerek sonucu nispten uygun bir seviyeye çekebilirsiniz.
Honor Earbuds 2 Lite Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, kulaklığın pil ömrü ne kadar? Bu konuda başarılı bir model olmuş Earbuds 2 Lite. Şarj kutusuyla beraber toplamda 32 saate kadar pil ömrü gösterebiliyor. Tek şarjda ise 10 saate kadar müzik çalabiliyor. Ayrıca hızlı şarj olması da çok önemli bir avantaj. Sadece 10 dakikalık bir şarj ile yüzde 40'a kadar şarj olabiliyor, bu da ona kullanılabilirlik anlamında büyük puan kazandırıyor.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Honor Earbuds 2 Lite ya da diğer adıyla Earbuds 2 SE için söyleyebileceğimiz, fiyatının önem kazandığı olacak. 499 TL'lik fiyat etiketiyle bu alanda rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bas seslere önem veriyorsanız, alternatifleri göz önünde bulundurmanızı öneririz. Bunun dışında telefon konuşma performansı iyi, pil ömrüyle gayet beğendiğimizin altını çizebiliriz. Ayrıca gürültü engelleme seviyesi de sınıfı için gayet işlevsel ve tasarım açısından da konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada kulaklığın IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu da söyleyelim. Yani hafif yağmur ya da ter ile temasta endişelenmenize gerek yok.
CHIP Online Notu: %80
+ Konforlu tasarım
+ Hafif ve rahat
+ Dokunmatik kontroller
+ Gürültü engelleme ve farkındalık modu
+ IPX4 sertifikası
+ İdeal pil ömrü
- Tiz sesleri ön planda
Honor Earbuds 2 Lite Teknik Özellikleri
- Sürücü 10mm
- Bağlantı Bluetooth 5.2
- Pil Kapasitesi 55 mAh / 410 mAh (şarj kutusu)
- Çalma Süresi 32 saate kadar
- Şarj Süresi 90 dakika (şarj kutusu ile)
- Dayanıklılık IPX4
- Ağırlık 5.5 gr / 46.5 gr (Tüm cihaz)
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