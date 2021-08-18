HONOR Earbuds 2 Lite Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

HONOR, şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken HONOR Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklıklarını Türkiye'de satışa sundu. Sınıfında benzersiz bir batarya ömrüne sahip olan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 32 saate varan pil ömrü sunarken aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisini barındıran en uygun fiyatlı kulaklık olarak öne çıkıyor.
Temiz ses arayanlar için sınıfının en iyisi
HONOR Earbuds 2 Lite'ın kulak içi yapısı dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlandı. Kulaklık, bu sayede kullanıcıların kuvvetli rüzgârda yürürken hatta koşarken bile yüksek kaliteli aramalar yapmasını mümkün kılıyor. İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonla donatılan kulaklık, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgâr teknolojisiyle kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini iyileştiriyor. HONOR Earbuds 2 Lite ile kesintisiz ve yüksek netlikte sesli ve videolu görüşmeler yapılabiliyor.
Sadece 10 dakikada 4 saate varan şarj
HONOR Earbuds 2 Lite'in bataryası 55mAh gücünde ve ek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinleme ya da 20 saat boyunca sesli görüşme imkanı sağlıyor. Hızlı şarj özelliği barındıran kulaklık, sadece 10 dakikada 4 saate kadar şarj olabiliyor.
Gelişmiş sinyal bağlantısıyla daha iyi oyun deneyimi
HONOR Earbuds 2 Lite, kullanıcılar oyun oynarken otomatik olarak düşük gecikme moduna giriyor. Bu sayede oyuncuların istediği şekilde ses ve görüntüyü eşleştirerek, gecikmesiz bir deneyim sunuyor. Bluetooth 5.2 ve HONOR'un optimizasyonuyla donatılan kulaklık, orta ve düşük seviye sinyal kesintileri yüzünden HONOR akıllı telefonunuzla olan bağlantısını kaybetmiyor.
HONOR Earbuds 2 Lite, 10mm'lik yüksek doğruluklu polimer kompozit diyaframlı dinamik sürücülere sahip ve böylece net stereo ses sunarken müzik sevenler ve oyun oynayanlar için de ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, barındırdığı Farkındalık Modu sayesinde ise ürünü çıkarmadan dışarıda olanları kolayca duyabiliyor. Kulaklık gövdesine birkaç saniye dokunarak aktifleştirilen bu mod yardımıyla etrafta olan bitene de hâkim olabiliyorsunuz.
Kişiselleştirilmiş rahat ve ergonomik tasarım
Kullanıcılar için en rahat kullanımı sağlama hedefiyle yola çıkan HONOR, HONOR Earbuds 2 Lite'ı binlerce kulak şeklini inceleyerek hazırladı. Bu sayede rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, içerisinde üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla kişiselleştirilebilen bir dinleme deneyimi sağlıyor.
Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renklerine sahip olan HONOR Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın