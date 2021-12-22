HONOR, Heyecan Verici Yeni Ürünlerini Tanıttı!

Küresel akıllı cihaz üreticilerinden biri olan HONOR''un, Türkiye Lideri Frank Wang'ın katılımı ile düzenlediği basın toplantısında,, yeni HONOR ürünleri tanıtılırken şirketin 2022 planları hakkında da açıklamalarda bulunuldu. Toplantıda HONOR MagicBook serisinin AMD'den güç alan yeni notebook modelleri, Google servisleriyle gelen yeni akıllı telefonu HONOR 50 ve IoT kategorisinde yer alan akıllı süpürgesisi HONOR Choice R1 Cleaner ve bluetooth kulave bluetooth kulaklığı HONOR Earbuds X tanıtıldı.
"Türkiye bizim için büyük fırsatlara sahip"
HONOR Türkiye Lideri Frank Wang, toplantıda yaptığı konuşmada, "HONOR için Türkiye büyük fırsatlar barındıran bir pazar. Genç nüfus heyecan verici; çoğunlukla 30 yaşın altındaki ve yeni teknolojiyi deneyimlemeye hevesli insanlardan oluşuyor. Pazarın potansiyelini tüm artıları ve eksileri ile değerlendirirken, yatırım imkanımızı her zaman masada tutuyoruz. 2022'de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürünler piyasaya sürmek için ürün yelpazesini çeşitlendirmeye kararlıyız; akıllı telefonlar ve diğer ekosistem ürünleri dahil olmak üzere bu yıl pazara daha fazla ürün sunmayı planlıyoruz," dedi.
"2022'de 3 yeni akıllı telefon sunacağız"
Wang, "Türkiye pazarında HONOR Magic Earbuds, MagicWatch 2, Watch GS Pro ve HONOR Band 6 gibi IoT cihazlarımızla öne çıkıyoruz. Okula dönüş sezonunda ise notebook modelimiz HONOR MagicBook X 15'i sunarak pazarda iddiamızı göstermiş olduk. Yakın zamanda ise HONOR 50 akıllı telefonları tüketicilere sunarken, 2022'de üç yeni akıllı telefonu lanse ederek HONOR akıllı telefonlara olan özlemi dindireceğiz. HONOR'un bu yıl yalnızca akıllı telefonlarını değil, akıllı yaşamı hedef alan robot süpürge, scooter, diş fırçasıi akıllı saat ve tablet gibi yeni ürünlerini de tüketiciyle buluşturacağız" diye devam etti.
Yeni HONOR MagicBook serisi AMD işlemcisiyle öne çıkıyor
TanıtımıYeni HONOR MagicBook serisi, etkileyici alüminyum tasarımı, oldukça ince gövde yapısı, gözü rahatlatan FullView ekranı ile öne çıkıyor. Hızlı bir performans için gücünü AMD Ryzen 7 5700U işlemcisinden alan yeni HONOR MagicBook serisi 14 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekranla gelirken, 4.3 GHz işlemci frekansı ile CineBench R20 testlerinde önceki jenerasyona göre %26 oranında daha iyi bir performans sunuyor.
512GB PCIe NVMe SSD ile depolama performansını yeni bir seviyeye çıkartan seri, çift ısı borusu ve büyük fan tasarımıyla %36'ya kadar daha yüksek oranlarda hava girişi sağlayarak sıcaklık tarafında da iyi bir performansla gün boyu kesintisiz çalışmayı sağlıyor. Batarya tarafında tek şarj ile 11 saat video oynatabilen MagicBook serisi, 65Watt'lık hızlı şarj desteği ile sadece bir saatte %65 oranında şarj olabiliyor. Ayrıca çoklu ekran iş birliği, parmak izi ile oturum açma, TÜV Rheinland Flicker-free ve Düşük Mavi Işık Sertifikalı FullView ekranı ve sadece 1.38 kg ağırlığı ile hem öğrenciler hem de beyaz yakalılar için kolay taşınabilir bir yardımcıya dönüşüyor.
HONOR 50 Vlog deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor
Google servisleriyle gelen HONOR 50, kullanıcıların anlık çekimler yapması için tek seferde çekilecek video blog deneyimini oldukça geliştiriyor. Dörtlü arka kamera dizilimine sahip olan HONOR 50; 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. Akıllı telefon, 32MP ön kamerası sayesinde, kullanıcıların daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici selfie ve video çekmesini sağlıyor. 2340x1080 yüksek çözünürlüğe sahip HONOR 50'nin OLED ekranı 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip.1,07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsayarak çarpıcı görseller, keskin ve net ayrıntılar sunuyor.
HONOR 50, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi ile başarılı bir oyun performansı da sunuyor. Akıllı telefon ayrıca, 4.300 mAh pili kapasitesiyle tam gün kesintisiz kullanımı kolayca çıkarabiliyor ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisine sahip şarj cihazı ile bataryanın sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.
HONOR Choice robot süpürge ile 90 dakikada kesintisiz temizlik
HONOR Choice R1 robot süpürge sahip olduğu 2600pa'lık emiş gücü ile yüksek bir performans sunuyor ve 510ml toz haznesi, 300ml'lik su haznesi ile uzun bir kullanım süresi sağlıyor. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip olan HONOR Choice robot süpürge bu sayede 90 dakika kesintisiz temizlik imkanı sağlarken 240 dakikada tam şarj kapasitesine ulaşıyor.
2 adet yan fırçasıyla sert yüzeyler ve halılarda kullanabileceğiniz HONOR Choice R1 robot süpürge, 31.5 cm gövde çapı ve temperli cam yapısıyla tasarım olarak hafif ve kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sadece 7.9 cm yüksekliğe sahip olan robot süpürge, bu ince yapısı sayesinde ulaşılması zor noktalara ulaşabiliyor ve mobilyaların altına rahatça girebiliyor.
HONOR Earbuds X'ten çift mikrofonlu gürültü azaltma özelliği
HONOR Earbuds X, 12 mm bio-diyafram sürücüleri ile düşük güç tüketiminde kesintisiz bir müzik deneyimi vaat ediyor. 28 saat batarya süresine sahip olan kulaklık aramalar için çift mikrofonlu gürültü azaltma özelliği ile daha net konuşma sağlıyor. Hafif yarı açık kulak içi tasarımı ile ergonomik bir kullanım sunan HONOR Earbuds X, SAW teknolojisine sahip tamamen yeni Bluetooth 5.2 standardı ve karmaşık ortamlarda önemli ölçüde geliştirilmiş parazit koruması ile oyun, arama veya müzik kullanımı için her zaman bağlantıda kalmanızı sağlıyor.
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