HONOR MagicBook 14 ve 15 Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, geçen yıl açıkladığı yüksek performansı taşınabilir bir tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook'un güncel versiyonlarını duyurdu. En yeni 11. nesil Intel® Core işlemciler ve Intel® Iris® Xe grafik ünitesine sahip olan HONOR MagicBook 14 ve HONOR MagicBook 15, yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve rakipsiz performansı hafif ve kompakt bir yapıda sunuyor. 10,5 saatlik pil ömrü, rahat bir kullanıcı deneyimi sunan Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi 6 ve 2x2 MIMO çift anten tasarımıyla da daha yüksek kablosuz aktarım hızı sağlıyor.
Gözlerinizi koruyan HONOR FullView Ekran
14 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip olan yeni HONOR MagicBook 14, yüzde 100 sRGB renk aralığı ve yüzde 84'lük ekran-kasa oranıyla eşsiz bir deneyim sunuyor. Canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor.
Ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için yeni HONOR MagicBook serisi, Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalara sahip. Ayrıca tamamen yeni DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran yeni HONOR MagicBook serisi, tüm bu özellikleriyle kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasını önlerken, gün boyu koruma sağlıyor.
Şık ve hafif tasarım
Sadece 1,38 kg ağırlığı ve 15,9 mm'lik kalınlığıyla şık ve hafif bir tasarıma sahip olan HONOR MagicBook serisi, kolayca çantanıza sığarken her yerde rakipsiz performansın tadını çıkarmanızı sağlar. 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan LCD ekran, üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltır, böylece direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunar. Uzay Grisi rengindeki dizüstü bilgisayar, hafif alüminyum kasası ve gök mavisi çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yeni ve güçlü işlemci
HONOR MagicBook serisi, en yeni 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciyle performansı yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bir önceki nesle göre yüzde 21 daha güçlü toplam performans sunan işlemci, maksimumda 4.7GHz frekansında çalışıyor.
Yoğun ve karmaşık görevleri üstlenmek için tasarlanmış olan tamamen yeni Intel Iris Xe grafik ünitesi, daha zengin oyun deneyimi sunarken fotoğraf ve video işleme gibi konularda tasarımcılar ve içerik üreticiler için de yüksek hız sunuyor. Barındırdığı çift kanal 16GB DDR4 RAM ve 512GB'lık geniş depolama alanıyla da bu performansı destekliyor.
Büyük boyutlu soğutma fanı ve çift ısı borusuyla verimli bir ısı dağıtımı sağlayan HONOR MagicBook serisi, zorlu görevlerde ise Fn + P tuşlarıyla aktifleştirilen Performans Modu'nu barındırıyor. Bu modda gelişmiş tasarım yazılımları gibi zorlayıcı görevlerin üstesinden kolayca gelebiliyor. Microsoft Windows 10 yüklü olarak sunulan HONOR MagicBook serisi, bu sayede en popüler üretkenlik uygulamaları ve oyunlara da kolay erişim sağlıyor.
56Wh yüksek yoğunluklu batarya ve 65W hızlı şarj özelliğiyle tüm gün boyunca kullanabileceğiniz yeni HONOR MagicBook, tam şarjda görüntü kalitesi 1080p olan bir filmi 10,5 saat boyunca oynatabiliyor. Sadece 200 gr ağırlığındaki 65W'lık Hızlı Şarj aleti, yarım saatte bataryayı yüzde 44 seviyesine getirebiliyor. Ayrıca Ters Yönlü Şarj özelliği ile de HONOR MagicBook kapalıyken akıllı telefon ve diğer cihazlarınızı bağlayıp bir powerbank gibi şarj etmeniz mümkün.
Birden çok görevi birden çok ekranda halledebilirsiniz
HONOR MagicBook 14 ve 15, Wi-Fi 6 ve 2x2 MIMO çift anten tasarımıyla Wi-Fi 5'in 2,7 katı kadar hızda kablosuz veri aktarımını mümkün kılıyor.
Ayrıca çoklu-ekran özelliğiyle de akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve HONOR MagicBook cihazınız arasında bağlantı kurarak, dizüstü bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilir, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook'un güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.
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