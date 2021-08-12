HONOR MagicBook X 15 Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafif alüminyum kasası ve şık tasarımıyla öne çıkarken 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabiliyor ve göz sağlığını koruyan FullView ekranıyla dikkat çekiyor.

HONOR MagicBook X 15 Türkiye'de! İşte Fiyatı!

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