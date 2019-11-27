Honor View 30 ve Honor View 30 Pro Tanıtıldı

2019'un bitmesine az kaldı ancak Honor, iki amiral gemisi telefonu daha 2019'a sıkıştırmayı başardı. Yeni Honor View 30 ve Honor View 30 Pro'nun ikisi de 5G'yi destekliyor, üst seviye Kirin 990 işlemciyle geliyor ve üç arka kameraya sahip.
Ekran boyutları 6,57 inç olan telefonlar, 1080x2400 ekran ve 91,46 ekran oranı sunuyorlar. 128GB depolama alanı, önde delik içerisinde 32MP ve 8MP çift kamera, telefonların paylaştıkları özellikler arasında. Pro modelin öne çıkan özelliği ise 8GB RAM ile gelmesi. Standart modelde 6GB RAM bulunuyor.
Buna ilave olarak Honor View 30 Pro'da 40MP, 12MP ve 8MP kameralar bulunuyor. Standart Honor View 30'daki kameralar, 40MP, 8MP ve 8MP olarak sıralanıyor. İki telefon da hızlı şarjı desteklerken, Pro modelinde hızlı kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.
Telefonların her ikisi de metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahipler. Farklı renk seçenekleriyle geleceği bilinen telefonların ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatları henüz bilinmiyor.
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