Honor'a GPU Turbo Güncellemesi Geliyor!
Honor, bazı telefonlarında oyun oynamayı geliştirmek için özel bir GPU Turbo güncellemesi yayınlayacak. Peki bu güncelleme hangi ceplere gelecek?
Honor, önümüzdeki aylarda akıllı telefonlarının bir kaçına bir güncelleme yapacak ve GPU Turbo özelliğini sunacak. Açıklama, firmanın Çin'de iki yeni orta seviye telefonu, Honor Play ve Honor 9'u açıkladığı etkinlikte yapıldı.
Şu anda iki yeni telefon sadece Çin'de mevcut ve bu sene dünya çapında piyasaya çıkma ihtimalleri olsa da, şu an için oyunlarla ilgili güncelleme daha ilginç görünüyor.
Etkinlik sırasında, Honor orta seviye cep telefonlarında GPU Turbo özelliğinin bazı kıyaslama testlerinde rakip amiral gemilerini yendiklerini iddia etti. Gelecekte mod, AR ve VR oyunlarını da destekleyebilecek.
Doğruysa, bu kesinlikle etkileyici bir başarı, ancak yeni GPU Turbo modunu kendimiz denemeden kesin bir şey söyleyemeyiz. Honor, güncellemenin zaman çizelgesi verilmemesine rağmen, Honor 10, Honor 9, Honor 9 Lite ve Honor 7X için çıkarılacağını doğruladı.
H. Hüseyin Öztürk
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