Honor'a GPU Turbo Güncellemesi Geliyor!

Honor, bazı telefonlarında oyun oynamayı geliştirmek için özel bir GPU Turbo güncellemesi yayınlayacak. Peki bu güncelleme hangi ceplere gelecek?

Honor'a GPU Turbo güncellemesi geliyor!

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