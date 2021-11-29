Hopi ve SAS'tan Hiper Kişiselleştirme İçin Güç Birliği

Perakende ve e-ticaret sektöründe eski usul kampanya analitiği yerini gerçek zamanlı pazarlama aksiyonları ve müşteri yolculuğu analizlerine bırakmaya başladı. Artık doğru kişiye, doğru zamanda, doğru teklifi, doğru fiyatta, doğru kanalda iletmek devamlılığı olan veri yönetimi ve yapay zekayla mümkün hale geliyor. Mobil sadakat ve kişiselleştirilmiş alışveriş uygulaması Hopi bu doğrultuda; martech alanındaki tecrübesi, sahip olduğu lider teknoloji ve danışmanlık gücü odağında veri analitik lideri SAS ile önemli bir projeye imza atıyor. Sektöre örnek olacak proje kapsamında ana hedef; 3 kat daha fazla kişiselleştirilebilecek kampanyalar sayesinde 11,5 milyon Hopi kullanıcısının daha özel, mutlu bir deneyim yaşaması ve 200'ü aşkın üye markanın Hopili cirolarını en az 2 kat artırması olarak öne çıkıyor.
Yapay zeka ile kampanya yönetimi teklifleri hiper kişiselleştirilecek
SAS Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Tayfun Topkoç ise projeyle ilgili olarak şu sözleri ifade etti: "Müşterilere uygun içerik ve teklifler sunmak yani hiper kişiselleştirme, perakende ve e-ticaret sektörü için kilit noktalardan biri. Yapay zeka ve gerçek zamanlı verilerden yararlandığımız hiper kişiselleştirme yaklaşımı, kişiselleştirilmiş pazarlamayı geleceğe taşıyor. SAS olarak yazılım setimiz ve dijital dönüşüm danışmanlığımızla bu yolculukta dünyanın seçkin markalarında edindiğimiz birikimi bu iş birliğiyle birlikte 11,5 milyon üyeye sahip, farklı markaları bir çatı altında toplayan Hopi'ye sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sorumlu olduğumuz pazarlardaki ihtiyaçları analiz ettiğimizde, yeni kazandığı yetkinliklerle birlikte Hopi birçok yurt dışı pazarda bağlılık programları alanındaki açığı bu konudaki tecrübesiyle kapatabilecek potansiyele sahip. Bu işbirliği ile Hopi de bölge pazarlarına yayılma stratejisini uygulamaya alacaktır."
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