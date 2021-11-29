Hopi ve SAS'tan Hiper Kişiselleştirme İçin Güç Birliği

Dünya analitik lideri SAS ve iş ortağı Partner Republic, Türkiye'nin mobil sadakat ve kişiselleştirilmiş alışveriş uygulaması Hopi ile önemli bir iş birliğine imza atıyor.