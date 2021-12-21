Horizon Zero Dawn'da NVIDIA DLSS ile Yüzde 50 Performans Artışı

Aralık ayı için DLSS özellikli oyunlar listesinde bulunan ICARUS, Diablo 2: Resurrected ve Chorus'un arasına Horizon Zero Dawn ve Lemnis Gate de katılıyor. NVIDIA DLSS'yi destekleyen oyunların ve uygulamaların sayısı artık 140'ı geçti. Ayrıca Sony, God of War için oyunun bilgisayar sürümüne özel olarak yer alan teknolojiler için bir fragman ve önerilen özellikler listesini yayınladı.
GeForce oyuncularına Horizon Zero Dawn için %50'ye varan DLSS performans yükseltmesi
Guerilla Games, Horizon Zero Dawn Complete Edition oyununa, bugün gelecek bir yamayla birlikte NVIDIA DLSS teknolojisini ekliyor. Horizon Zero Dawn'da DLSS etkinleştirildiğinde oyun içi performansta mükemmel görüntü kalitesini korunarak %50'ye varan bir artış elde ediliyor. DLSS sayesinde elde edilen performansla GeForce RTX 3060 ve üzeri tüm NVIDIA ekran kartları, kusursuz bir Horizon Zero Dawn deneyimi için 4K çözünürlükte 60 FPS'yi geçiyor.
Guerrilla tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Horizon Zero Dawn, aldığı sayısız ödülün yanı sıra PC'de 700.000'den fazla sattı.
God of War'ın yeni PC özellikleri fragmanı ve önerilen özellikler
Sony Interactive Entertainment ve Santa Monica Studio, bugün PC'de God of War için sistem gereksinimleriyle birlikte yeni görüntülere sahip yeni bir PC özellikleri fragmanını duyurdu. God of War, DLSS ve NVIDIA Reflex özelliklerine sahip olacak.
Daha fazla DLSS oyunu
Deep Silver'ın şu anda PC'de bulunan yeni bilim kurgu aksiyon-macera oyunu Chorus, NVIDIA DLSS ve gerçekçi ışın izlemeli yansımalarla geliştirildi ve GeForce RTX oyuncularına kusursuz bir deneyim sunuyor. Etkinleştirildiğinde, NVIDIA DLSS performansı %45'e kadar artırıyor.
14 Aralık'ta Lemnis Gate, NVIDIA DLSS desteğiyle geliştirilerek kare hızlarını 2 kata kadar artıracak. Ratloop Games'in oyunu Lemnis Gate, savaşın bir zaman döngüsünde birden fazla dönüşte gerçekleştiği ve oyuncuların başarılı olmak için birkaç hamle ilerisini düşünmesini gerektiren benzersiz bir sıra tabanlı strateji FPS'si.
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