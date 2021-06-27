HP, 2030'a Kadar 150 Milyon Kişiyi Eşitleyecek

HP (NYSE: HPQ) bu yıl 20.'sini yayımladığı Sürdürülebilirlik Etki Raporu'nu paylaştı. HP Sürdürülebilir Etki Stratejisi kapsamında 2030'a kadar 150 milyon kişi için dijital eşitliğe hız verme hedefini açıkladı. Şirket bu hedefini gerçekleştirebilmek için inovatif hızlandırıcı programı HP PATH'ı (Partnership and Technology for Humanity) duyurdu. Bu programla eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatların yaratılmasına odaklanılacak ve dünya çapında yetersiz hizmet alan topluluklardaki zorlukları gidermek için yerel inisiyatiflere ve ortaklıklara yatırım yapılacak.
Raporda ayrıca sektörün en kapsamlı iklim eylemi hedeflerinden bazıları da dahil olmak üzere, şirketin ilerlemeyi hızlandırmak için aldığı aksiyonların yanı sıra ekosistem genelinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ve insan haklarına saygı göstermek için atılan önemli adımlar yer alıyor.
HP Başkanı ve CEO'su Enrique Lores, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Sürdürülebilir Etki Stratejimiz inovasyona ve iş alanlarında büyümemize güç verirken toplulukların güçlenmesine de yardımcı oluyor. İleriye gitmek için ilham veren teknolojiyi yaratmak, her zaman HP'nin en güçlü olduğu alanlardan birisi oldu. Aynı zamanda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için kendimizi sorumlu tutmaya devam ediyoruz. Dijital teknolojiler hayatımızın her alanını dönüştürüyor, bu sebeple her toplumun rahatça teknolojiye ulaşması gerekiyor. Bu hedefle, HP olarak çok sayıda kişinin ihtiyaç duydukları eğitime, işlere ve sağlık hizmetlerine erişmesini engelleyen dijital uçurumu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz."
Dijital Eşitliği Hızlandırıyor
Pandemi ile birlikte dijital eşitsizlik en yüksek seviyeye ulaştı ve çözüm bulmak için birlikte çalışılmadığı sürece artmaya da devam edecek. UNICEF'in verilerine göre COVID-19'da dünyada okul çağında olan çocukların üçte biri, başka bir deyişle 463 milyon öğrenci uzaktan eğitime erişemedi. Dijital dönüşüm hızlanmaya devam ettiği için dijital ayrım eğitimin de ötesinde modern sağlık hizmetlerine ve rekabetçi iş fırsatlarına erişilmesine engel olabiliyor. Deloitte'a göre, yalnızca ABD'nin ekonomik faaliyetlerinde insanlar çevrimiçi dünyaya erişemediğinde günde 130 milyon dolardan fazla kayıp yaşanıyor.
HP, dijital eşitliğin bir insan hakkı olduğuna inanıyor. HP Vakfı tarafından sunulan ücretsiz bir BT ve iş becerileri eğitim programı olan HP LIFE'ın yanı sıra UN Women, Girl Rising, MIT Solve ve NABU gibi kuruluşlarla birlikte çalışmak için yatırım yapıyor.
HP, bu çalışmalardan güç alarak 2030 yılına kadar 150 milyon kişiye yenilikçi çözümler ve hizmetler sunarak haklarından mahrum kalmış topluluklarda dijital eşitliğin oluşmasını sağlamaya odaklanıyor.
HP'nin konuya verdiği önem, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne de katkıda bulunuyor ve özellikle sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik fırsatlar alanlarındaki kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.
HP PATH (Partnership and Technology for Humanity) Tanıtıldı
HP'nin Partnership and Technology for Humanity programı, dünyanın dört bir yanında haklarından mahrum kalmış toplulukların inovasyonlar, işbirlikleri ve o bölgenin yerel liderleriyle doğrudan kurulacak iletişimle dijital olarak eşit fırsatlara sahip olmasını hedefliyor.
PATH'ın ilk aşaması, dünyadaki topluluklarla etkileşime geçmek, dinlemek ve öğrenmek için iletişim kurulması üzerinde şekilleniyor. Böylece sorunların temelinde yatan nedenler ve birlikte bir değişim yaratabilmek için gereken kaynakları ve desteği belirlemek mümkün olabilecek. Daha sonra edinilen bu bilgiler, HP'nin ürün inovasyonlarında, iş ortaklıklarında ve etki yaratacak çözümlerinin hızlandırılmasında kullanılacak. Bu önemli program çerçevesinde HP özel çözümler sunan özel bir fonu da hayata geçirecek. Şirket ürünlerinde ve hizmetlerinde dönüştürücü etki yaratan inovasyonlar geliştirmeye devam edecek. Bu inovasyonlar, şirketin 2025'e kadar 100 milyon kişiye daha iyi öğrenim imkanı sunma hedefini gerçeğe dönüştürmesine de yardımcı olacak.
Küresel karbon ayak izinde yüzde 4, ürün kullanımında sera gazı emisyon yoğunluğunda yüzde 33 azalma
HP Sürdürülebilir Etki faaliyetleri, dünyanın en sürdürülebilir ve eşitlikçi teknoloji şirketlerinden biri olmasına yardımcı olan önemli bir bileşen konumunda yer alıyor. Yapılan bu çalışmalar, gezegenin ve topluluğun sürdürülebilirliğinde kilit rol oynadığı gibi müşterilerin satın alım kararında da önemli bir etki yaratıyor. Bu çalışmaları sayesinde 2020'de 1 milyar dolardan fazla satış yapan şirket, iki yıl üst üste bu rakamları elde etmiş oldu.
HP 2001'de ilk defa çevresel ve sosyal etki raporunu yayınladığından beri şeffaflığa verdiği önemi aynı şekilde devam ettiriyor. HP, bu yılki raporda 2020'de kaydettiği ilerlemelere ve hala ihtiyaç duyulan iyileştirmelere dikkat çekiyor. Araştırmanın öne çıkan bulguları şu şekilde sıralanıyor:
İklim Eylemi:
- HP'nin küresel karbon ayak izinde yüzde 4, ürün kullanımında sera gazı emisyon yoğunluğunda yüzde 33 azalma elde edilirken portföy genelinde geri dönüştürülmüş plastik kullanımı yüzde 11'e yükseldi ve tek kullanımlık plastik ambalaj ise yüzde 19 azaldı.
- HP kağıdının sıfır ormansızlaşma oranı yüzde 100, kağıt bazlı ürün ambalajın ise yüzde 99 seviyesinde yer alıyor.
- HP'nin en sürdürülebilir PC portfoyü portföyünü ve en kapsamlı karbon nötr Yönetilen Baskı Hizmetleri'ni tanıtan HP; HP Elite, Pro, Z, Chromebook Enterprise ve Pavilion gibi 50'den fazla ürününde okyanusa gitmesi muhtemel plastikleri kullanıyor. Bu ürünler arasında yer alan Pavilion okyanusa gitmesi muhtemel plastiğin kullanıldığı dünyanın ilk tüketici notebooku olarak öne çıkıyor.
İnsan Hakları:
- Sistematik ırkçılıkla ve eşitsizlikle mücadele etmek için kapsamlı hedefler belirlemek amacıyla Irk Eşitliği ve Sosyal Adalet Ekibi'ni oluşturan şirket, yeni düşünceleri açığa çıkartmak, anlayışı, sohbeti ve savunuculuğu teşvik etmek için birçok belediye meclisini ağırladı.
- HP geçen yıl 2025'e kadar şirket içindeki siyahi ve Afrikalı Amerikan yöneticilerin sayısını iki katına çıkaracağını taahhüt etti. Şimdiye kadar siyahi ve Afrikalı Amerikan yöneticilerin sayısında yüzde 50'lik bir artış da dahil olmak üzere ilerleme kaydediyor.
- Kadın liderlerin (2020'de yüzde 32, 2019 ve 2018'de yüzde 31) ve küresel görevlerdeki kadınların (2020'de yüzde 57 2019 ve 2018'de yüzde 55) sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. Ayrıca ABD'de işe alınan yeni çalışanların yüzde 60'ından fazlasını kadınlar, ABD'deki etnik kökenliler, engelliler ve gaziler de dahil olmak üzere yeterince temsil edilmeyen gruplara mensup kişiler oluşturuyor.
Dijital Eşitlik/Covid-19 Topluluk Yardımı:
- Tüm dünyada okullar kapanmasıyla hibrit öğrenmeyi desteklemek ve dijital eşitliği ilerletmek için odaklanmış girişimler başlattı ve şirketin 2025 yılına kadar 100 milyon insan için daha iyi öğrenim imkanı sağlama hedefinin yarısını tamamladı. HP LIFE'a yapılan kayıtların yüzde 210 artması da bu süreci destekliyor.
- Şirket sağlık çalışanlarına 5 milyondan fazla önemli malzeme üretmek ve teslim etmek için 3D baskı ağını harekete geçirmek, HP'nin topluluk bağış programı aracılığıyla değeri 13 milyon dolardan fazla ürün bağışlamak ve HP Foundation ile 3 milyon dolar sağlamak dahil olmak üzere COVID-19'dan etkilenenlere birçok yardım ve destek sağladı.
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