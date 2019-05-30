HP, "Ahşap" Tasarımlı Laptop'ını Tanıttı
PC devi, farklı bir dizüstü bilgisayara imza attı. Yeni tanıtılan Envy Wood, ahşap tasarımıyla rakiplerine hiç benzemiyor!
- Ercan Uğurlu
Teknoloji devleri, zaman zaman dizüstü bilgisayar kategorisinde fark yaratmak için ilginç tasarımlara imza atıyorlar. HP, daha önce yine Spectre Folio isimli modeliyle deri kaplamalı bir tasarım üzerinde çalışmış ortaya çıkan sonuç ise oldukça etkileyici olmuştu. Amerikalı şirket bu kez ise Computex 2019'da ahşap tasarımlı bir modelini tanıttı.
Yeni modelin adı HP Envy Wood. Metal gövdeye ek olarak ahşap katmanla tasarlanan Envy Wood, böylece görünümüyle fark yaratmayı başarıyor. Ceviz, huş ağacı ve seramik beyaz huş ağacı gibi farklı malzeme ve görünüm seçenekleriyle de dikkat çekici olan modelin özellikleri ve fiyatı ise etkinlikte açıklanmadı. Şirket bunlar için ayrı bir etkinlik düzenleyecek.
Konferansta HP Envy Uptown isimli, dizüstü bilgisayarlar için yeni çanta serisini de tanıtan HP, ayrıca HP Envy 13, HP Envy 17, HP Envy x360 13 ve HP Envy x360 15'in de 2019 yılı içinde ahşap tasarımlı varyantlarının satışa çıkacağını da açıkladı.
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