HP, DaaS Hizmetlerini Genişletiyor
HP Hizmet Uzmanları, yeni analiz yetenekleriyle üstün uç nokta yönetimi sağlıyor.
HP, müşterileri ve iş ortakları için bir dizi yeni Device as a Service (Hizmet Olarak Aygıt) teklifi sundu. Yenilikler arasında; daha geniş müşteri ihtiyaçları için analitiksel öngörülü çözümleme yetenekleri ve BT teknik desteğini HP Tech Café Market ile kolaylaştıran geliştirilmiş seçenekler bulunuyor.
HP Kurumsal Servisler Ülke Satış Müdürü Yeliz Alaman, "DaaS hizmetlerimizde yaptığımız geliştirmeler, HP'nin iş gücünün değişen ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Bu genişletilmiş hizmetler, modern işgücüne yönelik akıllı, basitleştirilmiş çözümler sunuyor ve müşterilerimiz, kanal ortaklarımız ve iş alanlarımız için yeni büyüme fırsatları sağlıyor" dedi.
HP DaaS; hem HP cihazlarını hem de diğer üretici cihazlarını daha verimli bir şekilde yönetmek isteyen kurumsal BT departmanları için geliştirildi. HP, dünya genelinde yaklaşık 100 kanal ortağıyla, hizmetler sektöründe güçlü bir büyüme gerçekleştirdi.
Analitik, iç görü ve birleştirilmiş uç nokta yönetimi
IDC'ye göre, ticari bilişim teknolojisi yöneticilerinin yüzde 63'ü; kaynaklarının cihaz yönetimine harcandığını, halbuki hareketlilik, iş uygulamaları, güvenlik girişimleri gibi diğer BT projelerine odaklanabilmek istediklerini söylüyor. HP, kaynaklar yaratmaya yardımcı olmak için, gerçek zamanlı donanım analitiklerini ve proaktif cihaz yönetimi yeteneklerini genişletiyor. HP'nin sunduğu bu hizmet, müşterilerin donanım performansını analiz etmelerini, potansiyel sorunları önceden tespit etmelerini ve düzeltici önlemleri proaktif bir şekilde uygulamalarını sağlıyor. HP DaaS'ın benzersiz veri analiz özellikleri, BT verimliliğini artırmak ve çalışanların deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış çoklu işletim sistemi çözümü yaratarak Windows, Android, iOS ve macOS cihazlarında bulunuyor.
Özel çözümler ve maksimum esneklik
HP DaaS sözleşmeleri ayrıca, belirli cihaz yaşam döngüsü hizmetlerini kolayca ekleyerek müşterilerin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde de özelleştirilebiliyor. HP ayrıca, cihaz değişimleri veya onarımları için aksesuarlara ve 7/ 24 uçtan uca satış ve depolama çözümü sunan HP Tech Café Market Enhanced'i tanıttı. HP, satış ve depolamanın yanı sıra müşterilerin siparişlerini, yenilemelerini ve raporlamalarını yönetiyor. Bu çözüm, mobil işgücünün gittikçe artan ihtiyaçlarını karşılıyor ve BT departmanları için yaşamı önemli ölçüde basitleştiriyor.
HP DaaS hakkında daha fazla bilgi için, www.hp.com/go/DaaS adresine bakabilirsiniz.
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